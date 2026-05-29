Detenidos los delincuentes que atracaron a punta de pistola el restaurante Casa Herminio de Molina de Segura en diciembre: dos de ellos ya están en la cárcel

Los hechos tuvieron lugar en diciembre. Unos individuos asaltaron a punta de pistola un restaurante emplazado en Molina de Segura y escaparon sin herir a nadie. El atraco se desarrolló en apenas un minuto. Según testigos, el local, Casa Herminio, emplazado en la carretera que une Fortuna y Molina, estaba lleno de gente cuando los delincuentes entraron.

Los amigos de lo ajeno llegaron a apuntar con un arma de fuego (se desconoce si real o simulada) a trabajadoras del establecimiento. Sustrajeron la caja registradora y lograron huir del lugar. Ahora, la Policía Nacional ha capturado a seis sospechosos por pertenencia a organización criminal, robo con violencia e intimidación y tráfico de drogas, indicó el Cuerpo en una nota.

Tal y como recuerda la Policía, el día del asalto "portando un arma de fuego, uno de los implicados amenazó y apuntó directamente a dos empleadas exigiéndoles la entrega del dinero, optando finalmente por arrancar la instalación de la caja registradora, llevándosela de forma apresurada y causando diversos daños".

Desde el exterior, contaron con el apoyo de al menos dos personas, una de ellas en funciones de vigilancia

Desde el exterior, contaron con el apoyo de al menos dos personas, una de ellas en funciones de vigilancia y alerta de la posible presencia policial, y el conductor del vehículo al que le habían ocultado las placas de matrícula, y que facilitó la huida tras cometer el robo con el arma de fuego.

En la investigación participaron efectivos de la Comisaría de Policía Nacional de Molina de Segura y la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía, que llevaron a cabo "numerosas pesquisas para la obtención de los indicios incriminatorios necesarios", que "llevaron a la identificación de varias personas, todas ellas integrantes de un grupo multidelincuencial muy activo en la Región de Murcia, y que habrían estado implicados en otros hechos delictivos recientemente".

El pasado miércoles "se realizó un amplio operativo policial con dos entradas y registros en domicilios de San Ginés y Llano de Brujas, donde se encontraba asentada parte de la organización criminal, interviniéndose diferentes efectos relacionados con los delitos investigados, así como dinero en efectivo, sustancias estupefacientes de gran pureza (cocaína y metanfetamina) y balanzas de precisión para la venta y distribución de todo tipo de drogas", prosigue la nota.

"Se da la circunstancia de que dos de los implicados se encuentran en prisión provisional tras haber sido detenidos recientemente por su implicación en otros hechos delictivos cometidos en la Región de Murcia, pasando a disposición judicial el resto de los investigados durante este viernes", concluye el comunicado.