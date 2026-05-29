Cazado en un control cuando conducía drogado y con 5 kilos de hachís en el maletero en Murcia.

Un sujeto de 31 años de edad, cuya identidad no ha trascendido, fue sorprendido por la Policía Local cuando conducía drogado y con 5 kilos de hachís en el maletero en Murcia, informan fuentes policiales. Además, los agentes hallaron en el vehículo tres móviles y dinero en efectivo de dudosa procedencia en billetes de 50, 20, 10 y 5 euros.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada, en la población de Zeneta, en concreto en la vía denominada Juan Carlos I, donde profesionales del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) de la Policía Local de Murcia efectuaron un control, explican las mismas fuentes.

Fue entonces cuando dieron el alto a una furgoneta con remolque (arrastraba una caravana) en el interior de la cual los policías descubrieron numerosos fardos sospechosos, que arrojaron un peso de cinco kilos.

Los municipales, además, sometieron al conductor a la preceptiva prueba indiciaria de presencia de drogas en el organismo. La prueba arrojó un resultado positivo: el hombre se había puesto al volante tras consumir sustancias estupefacientes.

El conductor fue tanto denunciado (por su positivo en drogas) como detenido (como presunto autor de un delito contra la salud pública). No se le permitió seguir circulando en esas condiciones, por lo que su vehículo fue inmovilizado y retirado al depósito. "Con esta actuación eliminamos riesgos en la vía y garantizamos la salud pública y la seguridad ciudadana", apuntaron desde el Cuerpo.

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El sospechoso fue trasladado a dependencias de la Comisaría de Distrito del Carmen (la única que abre de noche), para ser puesto a disposición de la Policía Nacional, Cuerpo competente para asumir la investigación. La droga y el dinero se requisaron.