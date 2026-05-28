El vigilante de una plantación de marihuana abre fuego contra la Guardia Civil en Campos del Río y deja a un agente herido

Un sujeto, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido por, presuntamente, abrir fuego contra la Guardia Civil que se movilizó este jueves por la mañana a la finca de Campos del Río donde, supuestamente, él vigilaba una plantación de marihuana, indican fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana, cuando especialistas del Cuerpo, orden judicial en mano, tenían previsto proceder a la explotación de la operación antidroga que llevaban en marcha, esto es, a la entrada y registro a una propiedad del citado municipio (en concreto, en la población de Los Rodeos) donde, según los indicios reunidos, se estaría cultivando 'hierba'.

Al percatarse de la presencia de los agentes, el individuo, que se encontraba armado, abrió fuego y alcanzó a una puerta acristalada. Fueron los vidrios rotos los que causaron heridas a uno de los guardias civiles que se habían movilizado para participar en el operativo.

"No podemos entender cómo han sido agentes de Seguridad Ciudadana los que han llevado a cabo esta intervención"

El sospechoso fue finalmente reducido y capturado. El arma, decomisada, al igual que las sustancias estupefacientes que se encontraron en el interior de la propiedad. El papel de este hombre sería, según las averiguaciones del Instituto Armado, el de vigilar el cultivo, a fin de que no se lo roben.

A raíz del asunto, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) mandó un comunicado para informar de que el agente fue alcanzado en la cara y en las piernas y que los integrantes del operativo eran de Seguridad Ciudadana.

"No podemos entender cómo han sido agentes de Seguridad Ciudadana los que han llevado a cabo esta intervención" para la que no tienen el material ni la preparación adecuada, ya que este tipo de labor corresponde a otras especialidades de la Guardia Civil, como la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS)", destacó el citado colectivo.

"Desde AEGC esperamos que se esclarezca quien tomó la decisión de que actuara Seguridad Ciudadana y no la Usecic o el GRS", indica la asociación, que reclama al Gobierno y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "se tomen de verdad en serio la vida de los guardias civiles y no demore más la consideración de profesión de riesgo" de los miembros de ese cuerpo.

Los narcos que operan en la Región se hacen con armas de fuego en ocasiones muy sofisticadas, puesto que tienen apariencia de ser de guerra. El fin: vigilar y defender su mercancía de posibles vuelcos.

Segundo tiroteo en días

El de Campos del Río es el segundo tiroteo que acontece en pocos días en la Región. Un escurridizo delincuente con numerosas reclamaciones judiciales a sus espaldas la emprendió a tiros contra los agentes que fueron a detenerlo en el municipio de San Pedro del Pinatar el viernes por la noche, tras lo cual escapó.

Tras los disparos, el pistolero, un joven español conocido como El Gorreta, se deshizo del arma de fuego, y logró dar esquinazo a los agentes de no solo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, sino del Grupo Operativos Especial de Seguridad (GOES), que se movilizaron desde Valencia la población de Lo Pagán para intentar proceder a su arresto.