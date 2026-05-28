Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el Ejecutivo regionalNuevos consejerosBulevar soterramientoMedalla de Oro BallestaMoción de censura CartagenaMusulmanas JumillaArde Bogotá
instagramlinkedin

Al menos diez detenidos en una operación contra el terrorismo yihadista en Murcia y otras provincias

Los arrestados pasarán este viernes a disposición judicial en la Audiencia Nacional

Al menos 10 detenidos en una operación contra el terrorismo yihadista en varias provincias

Al menos 10 detenidos en una operación contra el terrorismo yihadista en varias provincias

E.P.

La Policía Nacional ha detenido al menos a diez personas en una macrooperación antiyihadista llevada a cabo en varias provincias, según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

La operación de los agentes de la Comisaría General de Información de ese cuerpo se ha desarrollado en las provincias de Alicante, Málaga, Barcelona, Murcia y Madrid.

Noticias relacionadas

Según las mismas fuentes, que no han dado más detalles, los arrestados pasarán este viernes a disposición judicial en la Audiencia Nacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents