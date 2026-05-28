Al menos diez detenidos en una operación contra el terrorismo yihadista en Murcia y otras provincias

La Policía Nacional ha detenido al menos a diez personas en una macrooperación antiyihadista llevada a cabo en varias provincias, según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

La operación de los agentes de la Comisaría General de Información de ese cuerpo se ha desarrollado en las provincias de Alicante, Málaga, Barcelona, Murcia y Madrid.

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Según las mismas fuentes, que no han dado más detalles, los arrestados pasarán este viernes a disposición judicial en la Audiencia Nacional.