Dos detenidos tras robar la caja registradora de varios comercios en Alcantarilla

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y a una mujer como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza cometidos en establecimientos comerciales de Alcantarilla. Según fuentes policiales, los arrestados habrían forzado las persianas de acceso de los locales para acceder al interior y sustraer el dinero de las cajas registradoras.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por un robo con fuerza cometido durante la noche del pasado 24 de marzo en un comercio de Alcantarilla, donde los autores forzaron la persiana de entrada y se llevaron la caja registradora.

Un día después, sobre las 04.00 horas de la madrugada, indicativos de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional que realizaban labores de prevención de hechos delictivos observaron a una mujer agachada junto a la persiana de un establecimiento, que se encontraba forzada y parcialmente levantada. Al percatarse de la presencia policial, la sospechosa emprendió la huida, aunque fue interceptada poco después por los agentes portando una mochila.

Los agentes intervinieron destornilladores, una linterna y un guante a una de las arrestadas

En el interior de la mochila, los policías localizaron dos destornilladores y una linterna. Además, la mujer llevaba un guante en una mano. Los agentes comprobaron que el interior del local se encontraba revuelto y el propietario manifestó que le habían sustraído un total de 8.700 euros, por lo que la mujer fue detenida como presunta autora de un delito de robo con fuerza.

Las posteriores investigaciones permitieron identificar a un hombre como presunto implicado en ese mismo robo. Según la Policía Nacional, el varón acompañaba a la detenida y logró huir del lugar. Los agentes comprobaron además que también sería el presunto responsable del robo denunciado el día anterior en otro comercio de Alcantarilla.

Tras diversas gestiones y pesquisas policiales, la Policía Nacional estableció un dispositivo de búsqueda que permitió localizar y detener al hombre en la pedanía murciana de El Palmar.

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Finalmente, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó las medidas cautelares oportunas.