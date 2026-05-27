Incendio en la urbanización Altorreal: tres heridos y varios vecinos rescatados por los bomberos

Tres personas han sido trasladadas en ambulancia al hospital Morales Meseguer de Murcia tras declararse un incendio este miércoles en un edificio de la urbanización Altorreal, en Molina de Segura. Dos de ellas han resultado afectadas por inhalación de monóxido de carbono y una tercera presentaba una lesión abdominal, según ha informado un portavoz del 112.

El teléfono único de emergencias recibía a las 10.05 horas la llamada de un vecino que alertaba de un incendio en la calle Castillo de Aledo, en la citada urbanización. Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos de Molina de Segura, que comprobó que el fuego se había originado en una vivienda situada en la segunda planta del edificio.

En ese inmueble se encontraban dos personas, una de las cuales tuvo que ser evacuada por los bomberos con quemaduras en un brazo. Además, un vecino de la tercera planta también tuvo que ser rescatado por los efectivos de emergencias.

El alertante indicó también que había una persona pidiendo auxilio desde un balcón de la tercera planta y otra en la azotea. Ambas fueron rescatadas por los bomberos durante la intervención.

Los dos evacuados fueron trasladados al hospital, mientras que los servicios sanitarios atendieron a los afectados en el lugar. Por el momento se desconocen las causas del incendio, que quedó extinguido horas después.

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Hasta la zona se desplazaron también agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.