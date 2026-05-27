Golpe policial a los narcopisos itinerantes de Molina de Segura: doce detenidos y cuatro viviendas clausuradas

La Policía Nacional ha detenido a cinco hombres acusados de un delito de tráfico de drogas por su presunta pertenencia a un grupo criminal dedicado a la instalación de narcopisos en Molina de Segura. Estos inmuebles se habían convertido en puntos muy activos de venta de sustancias estupefacientes y estaban generando importantes problemas de inseguridad en la zona.

La investigación comenzó el pasado mes de septiembre y esta última operación corresponde a la tercera fase del dispositivo policial, con la que se ha logrado desarticular por completo el entramado. En total, los agentes han desmantelado cuatro narcopisos y detenido a doce personas, ya que el grupo criminal abría una nueva vivienda cuando la anterior era detectada por la Policía Nacional.

Armas blancas, machetes, dinero en efectivo y una pistola simulada intervenidos en el registro del narcopiso de Molina de Segura / Policía Nacional

Activo las 24 horas del día

El último narcopiso, situado en una zona céntrica de Molina de Segura, permanecía activo las 24 horas del día y era frecuentado de forma constante por consumidores que accedían al inmueble. Según la investigación, los integrantes del grupo habían extremado las medidas de seguridad para evitar ser descubiertos.

Durante el registro se encontraron dosis de cocaína preparadas para su venta / Policía Nacional

Previa autorización judicial, los agentes realizaron una entrada y registro en la vivienda investigada, donde intervinieron dosis de cocaína preparadas para su venta, anotaciones con registros de compras y ventas, balanzas de precisión, dinero en efectivo, machetes y otras armas blancas. También localizaron una pistola detonadora simulada que, presuntamente, era utilizada para labores de protección y seguridad.

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Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.