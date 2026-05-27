Desmantelan un invernadero clandestino con 400 plantas de marihuana en Calasparra

La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Policía Local de Calasparra han desarticulado un grupo delictivo dedicado al cultivo ilícito de marihuana en el marco de la operación 'Brünett', desarrollada dentro de los dispositivos establecidos para prevenir y perseguir el tráfico de drogas.

Durante la actuación, los investigadores han desmantelado un invernadero clandestino tipo indoor instalado en una vivienda de Calasparra, donde se encontraban en fase de cultivo alrededor de 400 plantas de marihuana. Además, han sido incautados todos los elementos empleados para el mantenimiento de la plantación.

La operación se inició el pasado mes de marzo, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita y agentes de la Policía Local comenzaron a investigar una serie de indicios relacionados con la producción ilícita de marihuana en el municipio.

Las primeras pesquisas permitieron localizar un inmueble situado en el casco urbano de Calasparra que, presuntamente, albergaba un invernadero clandestino destinado al cultivo de cannabis. Los agentes establecieron entonces un dispositivo de vigilancia sobre la vivienda, que se encontraba en un estado casi ruinoso, e identificaron a tres personas que supuestamente se encargaban del cuidado y la vigilancia de la plantación.

El invernadero tenía alrededor de 400 plantas de marihuana en fase de cultivo / Guardia Civil

Según la investigación, los sospechosos adoptaban medidas de seguridad para evitar ser detectados y ocultaban cualquier indicio que pudiera vincularlos con la actividad ilícita. La vivienda, además, contaba con una conexión ilegal a la red eléctrica para abastecer de energía toda la instalación, lo que, unido al deterioro estructural del inmueble, suponía un importante riesgo para la seguridad.

Amplia capacidad de cultivo

Una vez recabados los indicios necesarios, el equipo conjunto de investigación llevó a cabo la entrada y registro de la vivienda, donde localizó y desmanteló el invernadero clandestino. En total, fueron intervenidas alrededor de 400 plantas de marihuana, junto a dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación. Los investigadores estiman que la instalación tenía capacidad para producir varios millares de plantas de cannabis al año.

La fase de explotación de la operación ha culminado con la localización de los tres sospechosos: dos de ellos han sido detenidos y un tercero ha quedado investigado como presunto autor de delitos contra la salud pública, por cultivo o elaboración de drogas, y de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni actuaciones.

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Se trata del segundo golpe contra el cultivo ilícito de marihuana desarrollado en el último mes de forma conjunta por la Guardia Civil y la Policía Local de Calasparra. A principios de mes, ambos cuerpos desmantelaron otro invernadero instalado en una vivienda del casco antiguo del municipio, donde se intervinieron cerca de un centenar de plantas de marihuana y fue detenida la persona que lo dirigía.