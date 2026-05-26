Pánico en un pueblo de Murcia: vecinos llaman a la Policía al creer que había un tigre suelto en los tejados

El municipio de Molina Segura, en la Vega Media de Murcia, fue escenario este lunes de un curioso episodio que no es la primera vez que acontece en la Región. El protagonista: un selvático animal cuya presencia no tenía mucha justificación en la comarca. Se trataba de un tigre.

Vecinos de la población molinense se asustaron al creer ver al felino suelto en la vía pública, en concreto en un tejado. Así que alertaron a la Policía Local, que mandó varias patrullas al lugar indicado por los paisanos. "Varias llamadas alertaban de la presencia de un "animal peligroso" o "algún bicho raro" merodeando por los tejados de la zona", explicaron desde el Cuerpo en sus redes.

Entonces, concretaron desde la Policía, "varias patrullas acudieron rápidamente al lugar ante la posibilidad de encontrarnos con un perro potencialmente peligroso… o algo todavía más exótico", detallaron en su cuenta de Facebook.

Cuando los agentes se personaron en el lugar donde se encontraba el animal salvaje, descubrieron que se trataba de un peluche, con el cual pudieron hacerse sin que opusiese resistencia alguna. "Finalmente, el operativo concluyó con éxito localizando al 'fiero ejemplar': un tigre de peluche de tamaño XXL", confirmaron desde el Cuerpo.

La actuación se saldó sin daños personales, aunque desde la Policía apuntaron que sí se dio el caso de "varios vecinos con el pulso acelerado y algún compañero mirando dos veces antes de acercarse" al tigre en cuestión.

En los comentarios de la publicación, un vecino indica a la Policía que "ese peluche lo tenían dos piezas el sábado, en la calle Sevilla, que me quedé mirando porque estaba en el suelo y, hasta que no pasé al lado, no vi que era un peluche".

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Ocurría algo similar hace 8 años, en Sangonera la Seca, cuando un vecino llamó a la Policía Local porque creyó ver un tigre bajo un árbol. Al acercarse a la olivera bajo la que estaba el animal, los agentes detectaron, para su sorpresa que se trataba de un peluche con aspecto de tigre y que todo era una confusión. Afortunadamente.