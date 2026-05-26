Secuestra a su novia en su casa de Beniel tras no volver a la cárcel después de un permiso

Un sujeto de 31 años, fugado de la cárcel de Campos del Río, ha sido detenido por, presuntamente, secuestrar a su novia en una casa de Beniel. Sobre él pesaban seis requisitorias judiciales y policiales en vigor. Vuelve a estar entre rejas.

Los hechos ocurrieron en el presente mes de mayo. "La actuación se inició cuando el Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil recibió un aviso sobre la situación de una mujer, que al parecer se encontraba retenida en contra de su voluntad en un domicilio de Beniel", detalló la Benemérita en un comunicado.

"Gracias a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil activó el protocolo cero, establecido para actuar de oficio en casos en los que la víctima de violencia de género aún no ha formulado denuncia. Desde ese momento se realizaron una serie de indagaciones que permitieron conocer que detrás de esto hecho podía encontrarse un conocido y multirreincidente delincuente", apuntaron.

El sospechoso no había regresado a prisión después de un permiso penitenciario. Además, tenía en vigor cuatro órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictadas por juzgados de Orihuela.

"Dada su peligrosidad y su historial de huidas y enfrentamientos anteriores con los cuerpos policiales, la Guardia Civil diseñó un dispositivo especial de aproximación al lugar, que coordinó con la Policía Local de Beniel", destacaron desde el Cuerpo.

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En concreto, "los agentes se dirigieron a la vivienda, entraron de forma sorpresiva y neutralizaron al sospechoso, evitando cualquier posibilidad de fuga o de agresión a la víctima". La actuación finalizó con la detención de un joven, de 31 años, al que se atribuye la presunta autoría de delito de detención ilegal, en el marco de la violencia de género, y de quebrantamiento de condena por encontrarse huido de la justicia.