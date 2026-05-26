Sucesos
Los fuertes olores a marihuana y los cortes de luz destapan dos plantaciones en El Palmar
La Policía Nacional interviene 455 plantas en dos inmuebles de Los Rosales y detiene a una persona por tráfico de drogas y defraudación eléctrica
L.O.
La Policía Nacional ha desmantelado dos plantaciones de marihuana tipo indoor en la zona de Los Rosales, en la pedanía murciana de El Palmar, tras las quejas vecinales por fuertes olores, cortes en el suministro eléctrico y el trasiego constante de personas consumidoras de sustancias estupefacientes.
Las denuncias de los vecinos alertaban de un olor persistente a marihuana, fallos cada vez más frecuentes en la red eléctrica por posibles sobrecargas y una mayor presencia de personas vinculadas al consumo de droga en la zona. Ante esta situación, la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo especial con patrullas peatonales, que permitió localizar dos inmuebles próximos entre sí utilizados presuntamente para el cultivo de cannabis.
En el primero de los inmuebles, los agentes intervinieron 185 plantas de marihuana en fase final de floración, además de todo el material necesario para el mantenimiento de la plantación.
Posteriormente, la Policía localizó una segunda vivienda en la que halló otras 270 plantas de marihuana. En esta actuación fue detenida una persona como presunta autora de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Tras su arresto, fue puesta a disposición de la autoridad judicial.
Según la investigación, ambas plantaciones estaban alimentadas mediante enganches fraudulentos a la red eléctrica, realizados sin ningún tipo de medida de seguridad. Estas conexiones ilegales podrían estar provocando sobrecargas en el suministro, con el consiguiente riesgo de incendio y peligro para la vida e integridad de los vecinos de la zona.
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