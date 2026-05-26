Detenido por reventar las lunas de 11 coches para robar en su interior en Murcia

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido precisadas, ha sido detenido acusada de reventar 11 coches aparcados en la calle en Aljucer, en Murcia, indican fuentes policiales. No ha trascendido a cuánto ascendió el botín conseguido.

Llevaron a cabo la operación "agentes de La Alberca y y compañeros de otras unidades"; de hecho, "la rápida actuación y la colaboración entre unidades permitieron su localización y detención", precisó el Cuerpo en sus redes.

Dado que este delito no tiene un elevado castigo en el Código Penal, lo que está ocurriendo (desde siempre) es que este tipo de ladrones suelen quedar en libertad con cargos una vez son puestos a disposición judicial.

Este tipo de personas, apuntan fuentes del cuerpo, no forman parte de bandas organizadas y, en demasiadas ocasiones, son personas con problemas de adicciones a sustancias estupefacientes que rompen ventanillas de vehículos para obtener cualquier objeto de valor con el que adquirir su dosis diaria de droga.

Desde enero, la Policía ha detectado en la Región un repunte de los robos en vehículos aparcados en busca de las balizas v-16, las obligatorias desde que empezó 2026, para venderlas en el mercado negro. La obligatoriedad de llevar en los coches una baliza de geolocalización para situaciones de emergencias está siendo aprovechada por los amigos de lo ajeno que desvalijan el interior de vehículos para asegurarse un pequeño botín.