Delincuentes armados con hachas alunizan y desvalijan el Cash Converters del Espacio Mediterráneo de Cartagena

Delincuentes armados desvalijaron de madrugada el Cash Converters del Espacio Mediterráneo de Cartagena y, tras perpetrar el 'palo', lograron dar esquinazo tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, confirman fuentes policiales. Se trata de un robo que recuerda al acontecido el mes pasado en Nueva Condomina, en Murcia.

El Instituto Armado, Cuerpo que se ha hecho cargo de las pesquisas, busca a media docena de sujetos que emplearon el método del alunizaje para perpetrar el atraco y huyeron en coches, los cuales se presupone que eran robados. Se alertó a los profesionales de Criminalística, que se desplazaron al centro comercial, a fin de recabar muestras y vestigios que logren estrechar el cerco sobre los delincuentes, que usaron hasta tres vehículos.

Banda organizada itinerante

No ha trascendido a cuánto asciende el botín que lograron llevarse estos delincuentes, los cuales, según cree la Guardia Civil, no son unos aficionados. Se trataría de una banda organizada itinerante cuyos miembros llevarían tiempo planeando el atraco, dado lo profesional del mismo, apuntan fuentes policiales.

Los encapuchados llegaron a enfrentarse a los vigilantes del centro comercial, aunque el episodio se saldó sin heridos

El asalto fue limpio y se saldó sin heridos. El Cash Converters estaba cerrado en el momento en que entraron los intrusos, pero el centro comercial sí tenía vida de noche: estaban los vigilantes. De hecho, estos profesionales llegaron a ser amenazados por los atracadores con hachas, precisan las mismas fuentes.

En cuanto al botín con el que lograron hacerse, estaría compuesto por artículos de telefonía y tecnología valorados en decenas de miles de euros. Además, causaron ingentes destrozos en la tienda, que este martes amaneció devastada.

Aunque el caso es competencia de la Benemérita, los profesionales de la Policía Nacional que se encontraban de servicio y tuvieron conocimiento del asunto también trataron de capturar a los sospechosos, pero la fuga logró consumarse.

El trabajo policial pasa por revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y tomar declaración a los vigilantes, a fin de estrechar el cerco sobre estos delincuentes, los cuales, según cree la Guardia Civil, estarán ya lejos de Cartagena y probablemente incluso fuera de la Comunidad murciana.

El golpe recuerda al que tuvo lugar en abril en la capital de la Región: unos ladrones desvalijaron en apenas minutos, de madrugada, dos joyerías ubicadas en el centro comercial Nueva Condomina, en Murcia. Ese suceso se saldó con un detenido, un hombre de nacionalidad española, pero el resto de la banda también logró escapar.