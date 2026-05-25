Empresas de alimentación como tapadera: diez detenidos en Cartagena por contratos falsos y fraude de IVA

La Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en la Región una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, el blanqueo de capitales y la regularización irregular de ciudadanos extranjeros. La operación se ha saldado con la detención de diez personas, acusadas de delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, blanqueo de capitales y delitos fiscales.

La investigación, desarrollada de forma conjunta durante los últimos meses, permitió identificar a los integrantes de una red que supuestamente utilizaba distintas empresas y establecimientos comerciales vinculados al sector de la alimentación y el comercio mayorista para emitir contratos de trabajo presuntamente ficticios. Estos documentos eran incorporados después a expedientes de regularización de permisos de residencia y trabajo presentados en diferentes oficinas de extranjería.

Agende de la Policía Nacional en uno de los registros / Policía Nacional / Agencia Tributaria

De forma paralela, el Servicio de Vigilancia Aduanera investigaba la trama tras detectar indicios de un posible fraude de IVA intracomunitario y blanqueo de capitales. Según las pesquisas, la organización simulaba que las mercancías adquiridas por las empresas investigadas tenían como destino Francia, cuando en realidad eran comercializadas en España, evitando así la tributación correspondiente por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Los investigadores han constatado que solo en el año 2022 la organización habría defraudado 1,2 millones de euros entre IVA e Impuesto de Sociedades. El fraude correspondiente a los ejercicios 2023, 2024 y 2025 está todavía pendiente de cuantificación.

Registros en naves industrials y empresas de Cartagena

La fase final de la operación incluyó registros en seis naves industriales, domicilios y empresas situadas en Cartagena, con la participación de agentes de la Policía Nacional, funcionarios de Vigilancia Aduanera y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia. Durante las actuaciones se detectaron indicios de inexistencia de actividad real en algunos de los centros de trabajo declarados, altas laborales de corta duración y posibles conexiones con entramados empresariales investigados por fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Además, los agentes intervinieron 44.375 euros en metálico.

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Las diez personas detenidas fueron puestas a disposición judicial. Las diligencias continúan abiertas, bajo coordinación con los distintos organismos colaboradores, con el objetivo de determinar el alcance total de los hechos investigados y la posible responsabilidad penal de los implicados.