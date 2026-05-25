Detenido en Murcia tras robar un remolque y tener doce órdenes de búsqueda

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la sustracción de un remolque en el polígono industrial de San Ginés, en Murcia. Al arrestado le constaban además doce reclamaciones judiciales en vigor, entre ellas una orden de búsqueda e ingreso en prisión.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por el robo del remolque. A partir de las pesquisas realizadas y del visionado de cámaras de videovigilancia, los agentes lograron identificar un vehículo que había accedido al lugar donde se encontraba el remolque y que presuntamente fue utilizado para sustraerlo.

Las gestiones posteriores permitieron relacionar el vehículo con un hombre que fue finalmente localizado en la pedanía murciana de El Palmar, después de que la Policía estableciera un dispositivo de vigilancia durante varios días.

Según la investigación, el detenido llevaba años ocultándose de la acción de la justicia. Sobre él pesaban once requisitorias judiciales por la comisión de diversos delitos, además de una orden de búsqueda e ingreso en prisión por un delito contra la seguridad vial.

Los agentes localizaron el remolque sustraído en Las Torres de Cotillas. El vehículo había sido pintado y carecía de placas identificativas, presuntamente con el objetivo de dificultar su reconocimiento. Además, habría sido vendido a un conocido por unos 1.500 euros.

Al detenido se le imputa también un delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso inmediato en prisión.

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La investigación continúa abierta, ya que el comprador del remolque está siendo investigado por un presunto delito de receptación.