Cae un clan familiar con plantaciones de marihuana ocultas en 21 viviendas de Alguazas y Ceutí

La Guardia Civil de la Región ha desarticulado una organización criminal asentada en los municipios de Alguazas y Ceutí dedicada presuntamente al cultivo, elaboración y tráfico de drogas. La operación, denominada ‘Heremi’, se ha saldado con la detención de diez personas, integrantes de un mismo clan familiar, acusadas de delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación, desarrollada en el marco de los dispositivos establecidos para prevenir y perseguir el tráfico de drogas, se inició hace varios meses, cuando los agentes comenzaron a seguir la pista de este grupo, sospechoso de dedicarse a la venta de sustancias estupefacientes.

Durante la operación se han desmantelado 16 invernaderos de marihuana y se han realizado 21 registros domiciliarios / Guardia Civil

Puntos de venta de droga y plantaciones de cannabis

Las pesquisas permitieron comprobar que la organización contaba con varios puntos de venta de droga al menudeo donde se distribuían marihuana, hachís y cocaína. Además, los investigadores descubrieron que el clan disponía de sus propias plantaciones de cannabis ocultas en distintos inmuebles, algunas de cuyas habitaciones eran utilizadas como secaderos para garantizar el abastecimiento continuo de droga a los puntos de venta.

Han sido incautadas más de 1.500 plantas de cannabis sativa, 20 gramos de cocaína y 10 kilogramos de cogollos de marihuana

Durante la operación, desarrollada con la colaboración de las policías locales de Alguazas y Ceutí, la Guardia Civil estableció vigilancias y dispositivos en torno a las viviendas investigadas, constatando un constante trasiego de compradores.

El resultado de las pesquisas fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, que autorizó la entrada y registro en 21 domicilios, de los cuales cinco se encontraban en Ceutí y 16 en Alguazas.

Uno de los detenidos durante la operación 'Heremi' llevada a cabo por la Guardia Civil / Guardia Civil

Más de 1.500 plantas, armas y 32.000 euros

En el amplio operativo policial, en el que participaron más de un centenar de agentes, la Guardia Civil intervino más de 1.500 plantas de cannabis sativa en avanzado estado de crecimiento, 10 kilogramos de cogollos de marihuana listos para su distribución y 20 gramos de cocaína.

Además, los agentes se incautaron de 32.000 euros en efectivo, dos vehículos, cinco escopetas, dos armas cortas tipo revólver y diez armas blancas, así como numeroso material utilizado para el cultivo interior de marihuana, parte de él preparado para futuras plantaciones.

En el conjunto de los registros, la Guardia Civil intervino 10 kilogramos de cogollos de marihuana listos para su distribución / Guardia Civil

La investigación también permitió comprobar que algunas de las viviendas mantenían conexiones ilegales a la red eléctrica para abastecer el elevado consumo energético que requerían las plantaciones.

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Los diez detenidos, hombres de entre 26 y 47 años, fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de cultivo, elaboración y tráfico de droga, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.