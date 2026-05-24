Condenan a dos hombres por agredir sexualmente en Murcia a una joven que días después intentó suicidarse

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia que condenaba a dos hombres por abusar sexualmente de una joven que, días después del ataque sexual, fue atendida de urgencia en el Morales Meseguer porque intentó quitarse la vida.

Así consta en la resolución judicial, a la que ha tenido acceso La Opinión, sobre un asunto que aconteció en noviembre de 2020: la chica quedó con un conocido suyo, este llevó a otro amigo a la cita y ambos varones estuvieron primero de compras en Nueva Condomina, luego adquirieron una botella de whisky y se fueron a beber en el interior de una furgoneta (que habían dejado estacionada en el parking del citado centro comercial), en la cual acabaron trasladándose al descampado de Cabezo Cortado. Ahí tuvo lugar el abuso sexual.

La víctima logró parar la situación alegando que se encontraba mal y tenía que vomitar

Según se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, la joven accedió a besar a los dos sujetos «porque quería marcharse a su casa», y uno de los besos «fue grabado en un directo» que en ese momento hacía uno de los procesados en Instagram.

Fue después cuando se produjeron los tocamiento en contra de la voluntad de la víctima: ambos individuos la abordaron y agredieron sexualmente, pese a la negativa de ella, que «logró parar la situación alegando que se encontraba mal y tenía que vomitar», indica la sentencia.

Castigada por su madre

La joven, relataría luego en su declaración, llegó tarde y ebria a su casa y fue castigada por ello por su progenitora. En ese momento, ella no contó lo que le habían hecho: La chica denunció los hechos días después y, a la semana siguiente, fue asistida en el Morales. El diagnóstico: ‘Tentativa de suicidio por sobreingesta de fármacos. Trastorno de estrés postraumático».

La jueza los condenó a indemnizar conjunta y solidariamente a la chica con 3.000 euros por los daños morales causados

En febrero de 2025, el Juzgado de lo Penal Nº 3 de Murcia condenó a cada uno de los sujetos a un año y cinco meses de prisión por ser autores de un delito de abuso sexual. Asimismo, se dictó una orden de alejamiento: tenían prohibido acercarse a menos de 300 metros de su víctima, así como comunicarse con ella por medio alguno durante dos años y cinco meses. Asimismo, la jueza los condenó a indemnizar conjunta y solidariamente a la chica con 3.000 euros por los daños morales causados y a abonar las costas.

La defensa de uno de los individuos interpuso un recurso ante la Audiencia Provincial de Murcia y alegó que la víctima «participó en todos los hechos, desde la compra de la botella (de alcohol que bebieron juntos antes del episodio) hasta el juego de los besos grabados en vídeo».

"No es una licencia"

El tribunal, al desestimar el recurso, precisa que «la conducta relevante penalmente fue posterior a ellos y la magistrada (del Juzgado de lo Penal que los condenó) no la consideró consentida, conclusión que compartimos».

«Dejando de lado la voluntariedad de los besos, cuestión que no es objeto de la sentencia y, por tanto, no es objeto del recurso, una persona puede consentir en besarse con otra u otras, sin que ello suponga una licencia para cualesquiera otros actos de naturaleza sexual, que también deben estar cubiertos por el consentimiento», acuña. «Este (el consentimiento) no concurrió, pues, como afirmó la víctima, hizo fuerza para quitar la mano de su cuerpo y les dijo que no quería ser manoseada», prosigue el tribunal.