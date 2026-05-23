El escurridizo delincuente 'El Gorreta' se lía a tiros contra los policías que van a detenerlo en San Pedro del Pinatar y logra huir

Un escurridizo delincuente con numerosas reclamaciones judiciales a sus espaldas la emprendió a tiros contra los agentes que fueron a detenerlo en el municipio de San Pedro del Pinatar el viernes por la noche, tras lo cual escapó, confirmaron fuentes cercanas a la investigación.

Tras los disparos, el pistolero, un joven español, se deshizo del arma de fuego, y logró dar esquinazo a los agentes de no solo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, sino del Grupo Operativos Especial de Seguridad (GOES), que se movilizaron desde Valencia la población de Lo Pagán para intentar proceder a su arresto.

Subordinados directamente al Grupo Especial de Operaciones (GEO), los profesionales del GOE integran, por tanto, una de las unidades de élite del Cuerpo, de las que se despliegan de forma descentralizada por toda España para actuar en situaciones de alto riesgo ahí donde se les necesita. En este caso, en la localidad costera murciana.

Fuentes cercanas al caso apuntaron que el sospechoso sería un joven, con un abultadoso currículum en materia delictiva, que se dedicaría, según las averiguaciones de la Policía, a perpetar vuelcos de droga y robos en domicilios.

Robos y vuelcos de droga

La pistola que empleó (la cual fue recuperada por la Policía) la habría adquirido en el mercado negro y sería una nueve milímetros, detallaron las mismas fuentes. La Policía mantiene abierta la investigación para tratar de localizar al sospechoso, el cual, según destacaron las mismas fuentes, sería Jesús D.G., alias 'El Gorreta', un viejo conocido de la Policía.

Subía a redes vídeos en los que se le veía quemando los billetes que antes había robado, a fin de alardear del poco esfuerzo que le costaba conseguir dinero

El historial delictivo de este sujeto incluye detenciones en los años 2017 y 2020. Cuando lo arrestaron ese año, el de la pandemia, en su casa guardaba un AK-47 y un subfusil, que resultaron ser simulados. Sonado fue su arresto en 2021 junto a la 'banda del Conejo', la que atracó la joyería de Nueva Condomina en moto en 2021. Cuando se le arrestó por este caso (en un operativo policial que tuvo lugar en la pedanía de Patiño), el joven se descolgó desde la ventana de una vivienda al sentirse acorralado por la Policía.

Cuando se fijó la vista oral por este atraco, en abril de 2023, El Gorreta no se presentó en el Palacio de Justicia de Murcia: fue declarado en rebeldía y no sale en la sentencia, que se dictó por conformidad. Después de dos años en paradero desconocido, en 2024 el individuo fue arrestado otra vez, en este ocasión en la vecina provincia de Alicante. Tras pasar a disposición judicial, salió libre de nuevo.

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Se da la circunstancia de que este sujeto, que ahora tiene 30 años, se grababa a sí mismo (y acto seguido subía el vídeo a las redes sociales) quemando los billetes que antes había robado, a fin de alardear del poco esfuerzo que le costaba conseguir dinero. Hacía directos quemando el dinero o rompiendo en pedazos los billetes. "Todo a base de mis cojones", escribía, sobre una foto de un montón de fajos.