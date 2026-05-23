Se estrellan con el coche que acaban de robar armados con un hacha y terminan detenidos en Lorca

La Policía Local ha detenido a dos individuos, cuyas identidades y edades no han trascendido, que, presuntamente, robaron un coche armados con un hacha y una navaja y luego se estrellaron con el mismo automóvil en Lorca, informan fuentes municipales. Los hechos tuvieron lugar esta semana en el Camino Cabalgadores, lugar donde se movilizaron los agentes al tener conocimiento de que un turismo había volcado en una cuneta.

«Gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida actuación de los agentes, la Policía Local acudió inmediatamente al lugar, localizando a uno de los ocupantes junto al vehículo con heridas superficiales en un pie, mientras que el segundo trataba de ocultarse entre unos árboles cercanos con intención de huir», detallaron desde el Consistorio. Ya la actitud era sospechosa. Así, «tras las primeras comprobaciones, los agentes verificaron que el vehículo no pertenecía a ninguno de los ocupantes», prosigue la nota del Ayuntamiento.

Los agentes, mediante las identificaciones con la matrícula, vieron quién era el dueño del coche. «Una vez localizado el propietario, este manifestó que el turismo le había sido sustraído en la Avenida de Portugal mediante amenazas con un hacha y una navaja» por parte de dos sujetos que, además, le habían quitado la cartera y el teléfono móvil.

Los municipales procedieron entonces a cachear a los dos sospechosos. «Durante el registro, fueron halladas entre sus pertenencias dos tarjetas bancarias y un teléfono móvil propiedad de la víctima», destaca la nota. Ambos hombres, presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, fueron arrestados y puestos a disposición de la Policía Nacional, Cuerpo competente para asumir las pesquisas.

Por otro lado, agentes de la Policía Local detuvieron en la avenida de Los Ángeles a un sujeto que presuntamente reventó las lunas de un vehículo aparcado con el objetivo de robar lo que hubiese dentro.

«Una unidad se encontraba actuando en la zona con motivo de la localización de un perro perdido y escuchó gritos solicitando presencia policial desde las inmediaciones del Hostal Félix. Los agentes acudieron de inmediato al lugar, donde localizaron a un individuo en el interior de una furgoneta que previamente había sido fracturada para acceder a su interior», precisa la nota de prensa.