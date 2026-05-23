Despliegue policial en la Ronda Sur de Murcia al recibir el aviso de que había una mujer secuestrada en una vivienda: hay un detenido

La Policía Nacional puso en marcha este sábado por la mañana una operación tras recibir el aviso (que resultó ser falso) de que una mujer, al parecer, estaría retenida contra su voluntad por parte de uno o más individuos en un domicilio de Murcia, informan fuentes policiales y de los Bomberos. El asunto se saldó con un arresto: el del sujeto que se inventó todo, que resultó ser el ex de ella, un individuo que ya había sido arrestado hace apenas 48 horas por saltarse la orden que le prohibía acercarse a la que fue su pareja.

Cuando dio la voz de alarma, en su llamada a la Policía, este hombre manifestó que tenía conocimiento de que "unos colombianos", según sus palabras, habían secuestrado y violado a la que fue su pareja, la cual, según este varón, también habría sido agredida sexualmente, en un piso del casco urbano de la capital murciana. El varón dijo que sabía dónde: en la misma casa en la que residía ella, una vivienda emplazada en la zona de Ronda Sur.

Ante la gravedad del asunto, agentes de la Policía Nacional se personaron rápidamente en el lugar y solicitaron que se preparasen también para desplazarse efectivos de los Bomberos, a fin de abrir la puerta del domicilio, al tener la sospecha de que en el interior de la vivienda podría encontrarse esta mujer, raptada y agredida sexualmente y en peligro.

Dos camiones de bomberos

Al lugar se movilizaron dos camiones de Bomberos, en concreto un vehículo primera salida y un escala, con un total de 9 efectivos, que quedaron a disposición de la Policía Nacional por si era necesario abrir una puerta o acceder por una ventana. Tras un tiempo en el lugar, los profesionales se retiraron, confirma un portavoz del Cuerpo.

Especialistas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional fueron los encargados de comandar la operación, en el transcurso de la cual se puso sobre la mesa incluso la posibilidad de alertar al negociador del Cuerpo. Minutos después, no obstante, se confirmó que la mujer no se hallaba retenida contra su voluntad. La Policía logró contactar con ella y corroboró que su integridad no corría peligro.

Un vehículo de la Policía, en la calle, una vez que terminó el despliegue. / Juan Carlos Caval

Esta ciudadana, al ser contactada por los policías que le informaron de lo que había ocurrido, se desplazó a la que era su vivienda, abrió con sus llaves y la Policía entró y comprobó que no había nadie en el interior. Todos los ojos se pusieron entonces en el sujeto que había dado la voz de alarma, un individuo que fue localizado por los agentes en las inmediaciones de la vivienda.

Viola la orden de alejamiento

Se da la circunstancia de que este mismo hombre había sido arrestado el pasado jueves, día 21, por quebrantar la orden de alejamiento que tenía vigente y que le prohibía aproximarse a su ex: a la misma mujer cuyo secuestro se inventó. Así las cosas, el presunto maltratador fue capturado de nuevo, dado que, al estar tan cerca del piso de ella, estaba violando la orden de alejamiento otra vez.

El sujeto fue trasladado a dependencias policiales, en cuyos calabozos permanecerá hasta el lunes, cuando será puesto (una vez más) a disposición del Juzgado de Guardia con competencias en violencia machista. Será la titular de este órgano judicial la que decidirá si lo manda a prisión provisional o vuelve a quedar en libertad con cargos.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.

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Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.