Sucesos
Susto en Zarandona: una terraza se desploma sobre la planta baja de una vivienda
El forjado de un primer piso se desplomó sobre la planta baja de un edificio de tres alturas sin causar heridos
Diez bomberos y tres vehículos del Servicio de Bomberos de Murcia han sido movilizados este viernes por el derrumbe del forjado de una vivienda en la pedanía murciana de Zarandona.
Según han informado, el aviso se ha producido sobre las 15.38 horas, después de que la terraza de un primer piso se desplomara y ocasionara graves daños en la planta baja de un edificio de tres alturas.
Afortunadamente, en el momento del derrumbe no había ninguna persona en el interior de la vivienda, por lo que no se han registrado heridos.
Los efectivos desplazados hasta el lugar han intervenido para asegurar la zona y comprobar el alcance de los daños provocados por el desplome. La actuación se ha centrado en evitar nuevos riesgos estructurales y garantizar la seguridad del inmueble y de su entorno más próximo.
El suceso ha quedado en un susto importante, aunque los daños materiales en la vivienda afectada son de consideración.
- El juez deja en libertad al cirujano de la Arrixaca investigado en el fraude de las prótesis y a un comercial de Logimed
- La ‘trama de las prótesis’ sacude al SMS: once detenidos y casi siete millones defraudados
- El hijo de Ballesta 'preside' la investidura de la alcaldesa de Murcia
- Investigan a seis médicos por la presunta falsificación de más de 250 recetas en la Región de Murcia
- Los autónomos que cobran solo en efectivo, en el punto de mira de UPTA: 'Es competencia desleal para los que sí cumplen
- Salud activa la vacunación urgente contra el sarampión tras la presencia de una paciente infectada en Urgencias de la Arrixaca
- Derriban en Totana la discoteca que convirtió al municipio en una referencia de la noche murciana durante los 80 y los 90
- María Dolores Ruiz sospecha de maniobras entre Beatriz Sánchez del Álamo y el PP para impedir que prospere la moción de censura en Cartagena