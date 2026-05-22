Susto en Zarandona: una terraza se desploma sobre la planta baja de una vivienda

Diez bomberos y tres vehículos del Servicio de Bomberos de Murcia han sido movilizados este viernes por el derrumbe del forjado de una vivienda en la pedanía murciana de Zarandona.

Según han informado, el aviso se ha producido sobre las 15.38 horas, después de que la terraza de un primer piso se desplomara y ocasionara graves daños en la planta baja de un edificio de tres alturas.

Bomberos inspeccionan los daños provocados por el desplome / Bomberos Murcia

Afortunadamente, en el momento del derrumbe no había ninguna persona en el interior de la vivienda, por lo que no se han registrado heridos.

Los efectivos desplazados hasta el lugar han intervenido para asegurar la zona y comprobar el alcance de los daños provocados por el desplome. La actuación se ha centrado en evitar nuevos riesgos estructurales y garantizar la seguridad del inmueble y de su entorno más próximo.

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El suceso ha quedado en un susto importante, aunque los daños materiales en la vivienda afectada son de consideración.