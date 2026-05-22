Rescatan a una joven de un incendio en su casa en Fortuna
Agentes forzaron la entrada al domicilio para salvar la mujer, que presentaba dificultades respiratorias
Una mujer de 28 años ha sido rescatada ilesa de una vivienda incendiada en Fortuna gracias a la rápida actuación de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que lograron derribar la puerta del inmueble y sacarla entre una densa humareda antes de que el fuego se propagara, según ha informado en un comunicado el instituto armado.
Los hechos ocurrieron en la noche del pasado día 15 de mayo cuando una joven quedó atrapada en el interior de su vivienda afectada por un incendio.
Los hechos ocurrieron poco después de las 21.00 horas, cuando varios ciudadanos alertaron al Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil de que una mujer pedía auxilio desde una casa en llamas.
A la llegada de las patrullas, los agentes comprobaron que de la primera planta salía una gran cantidad de humo y que la víctima, visiblemente alterada, solicitaba ayuda desde una ventana protegida con rejas. Además, la puerta de acceso no podía abrirse debido a que el bombín de la cerradura estaba roto.
Ante el riesgo para la vida de la joven, un guardia civil utilizó un mazo de grandes dimensiones para derribar la puerta. Después, otro agente y un policía local accedieron al interior de la vivienda, localizaron a la mujer, que ya presentaba dificultades respiratorias, y la evacuaron hasta el exterior, donde fue atendida por los servicios sanitarios.
El incendio fue extinguido por los bomberos y, según las primeras pesquisas, pudo originarse en una regleta con varios aparatos eléctricos conectados.
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