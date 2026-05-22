Muere un joven ahogado al auxiliar a una persona en una playa de Huelva

Un hombre joven, del que no han trascendido más datos, ha fallecido este mediodía ahogado en la playa de La Gaviota de Isla Cristina (Huelva), al tratar de auxiliar a una persona que se encontraba dentro del agua y pedía ayuda.

Según ha informado la Policía Local de Isla Cristina en un comunicado, los hechos han tenido lugar a las 13:15 horas cuando ha recibido un aviso a través del servicio de emergencias 112 en el que se alertaba de que varios bañistas pedían auxilio en dicha playa.

De inmediato se ha activado a los distintos servicios de emergencia, y mientras los agentes que se dirigían al lugar han puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y del jefe de la Policía Local ante la posibilidad de que hubiera una persona flotando y otra inconsciente en el agua.

Ante la gravedad de la situación, se ha solicitado la movilización de medios de salvamento acuático, pese a no encontrarse activada la temporada de baño ni estar desplegados los servicios de playas.

A la llegada al acceso de la playa, dos agentes de la Policía Local y otros dos de la Guardia Civil han localizado el punto del incidente.

En ese momento han observado cómo una persona estaba rescatando a otra del agua, mientras un tercer bañista permanecía en la orilla con signos evidentes de agotamiento.

Inmediatamente, los agentes han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y han hecho uso de un desfibrilador externo semiautomático (DESA) de dotación policial.

Paralelamente, la Guardia Civil ha desplegado un dron de apoyo para la localización en el entorno marítimo.

Durante varios minutos, los efectivos han mantenido las maniobras de reanimación de forma continuada, relevándose en la asistencia, mientras se incorporaban al dispositivo efectivos de Cruz Roja y Salvamento Marítimo, además de personal sanitario del 061 y facultativos del centro de salud de la localidad, coordinados por Protección Civil.

Finalmente, los servicios sanitarios han asumido la atención sin que haya sido posible revertir la situación, certificándose el fallecimiento del joven, vecino de la localidad.

Según las primeras informaciones, el hombre se habría lanzado al agua junto a otra persona para auxiliar a un bañista en apuros, logrando esta última salir finalmente del mar con vida.

Luto oficial

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha decretado luto oficial en el municipio durante la jornada de este viernes.

El luto se hace extensivo a un segundo vecino de la localidad que ha fallecido en la aldea de El Rocío.

En ambos casos, las causas del fallecimiento deberán ser determinadas tras la práctica de la correspondiente autopsia.

La Alcaldía ha dictado resolución por la que se acuerda declarar luto oficial en el municipio de Isla Cristina desde las 20:00 horas de este viernes hasta las 20:00 de mañana sábado.

Durante este periodo, las banderas oficiales ondearán a media asta y lucirán crespón negro como muestra del dolor y respeto institucional ante los hechos acontecidos.

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Asimismo, el Ayuntamiento ha trasladado, en nombre de toda la Corporación Municipal y del conjunto de vecinos de Isla Cristina, las más sinceras condolencias, solidaridad y apoyo a las familias, amistades y allegados de las personas fallecidas, expresando el acompañamiento de toda la ciudadanía isleña.