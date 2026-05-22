Admite que intentó asesinar a un vecino clavándole un cuchillo jamonero en la espalda en la huerta de Murcia

Un hombre ha sido condenado a cuatro años de prisión como autor de un asesinato en grado de tentativa tras admitir en sede judicial que intentó matar a un vecino al que clavó un cuchillo jamonero en la espalda en Murcia.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia sentencia al procesado, nacido hace 38 años en Marruecos, a una pena de cuatro años de prisión, con las atenuantes de drogadicción y reparación del daño, y a indemnizar a su víctima con 4.000 euros, que ya consignó judicialmente.

Atacó a tres amigos que estaban sentados en un banco de la Vereda Juanes de Santa Cruz

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el episodio aconteció en diciembre de 2024, cuando el sujeto, sin antecedentes penales y sin permiso de residencia en España, se aproximó a las inmediaciones del centro municipal de Santa Cruz, en la calle Mayor de la citada pedanía, donde «se encontraban departiendo» tres amigos.

Eran las once de la noche. El encausado primero se dirigió a ellos «de forma provocadora y ofensiva», por lo cual se produjo «algún forcejeo e intercambio de insultos», hasta que el individuo se fue. Fue entonces cuando los tres amigos echaron a andar hasta la Vereda Juanes, en la parte posterior del centro municipal en cuestión.

Cerca de órganos vitales

Sobre la medianoche, prosigue el documento judicial, el sospechoso hizo de nuevo acto de aparición. Los tres amigos se habían sentado en un banco de la zona, donde seguían charlando. Fue entonces cuando el individuo se aproximó a los vecinos «sigilosamente, empuñando un cuchillo de tipo jamonero, que clavó con finalidad letal» en la espalda de uno de los tres paisanos.

La puñalada causó una herida de dos centímetros y fue asestada «en una zona de órganos vitales, aunque no penetró en la cavidad torácica ni generó lesiones óseas», detalla la sentencia.

Los tres amigos no se quedaron quietos: se defendieron. Según consta en la resolución de la Audiencia, «la víctima y sus acompañantes lograron neutralizar un nuevo ataque del agresor y consiguieron despojarle del arma, que arrojaron a un huerto próximo». En ese mismo huerto fue hallado el cuchillo por los investigadores que fueron a buscarlo horas después, ya a la mañana siguiente.

Al lugar se movilizó la Guardia Civil, que arrestó al sospechoso «cuando aún se mantenía el forcejeo entre las cuatro personas». El hombre (que tiene «rasgos compatibles con un trastorno por abuso se alcohol y cocaína», apunta el juez) fue llevado al cuartel y al día siguiente puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia, que lo mandó a prisión provisional. Entre rejas estuvo aguardando el juicio, que se saldó con una conformidad.