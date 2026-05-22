Tráfico
Un accidente en la A-7 en Guadalupe obliga a cortar un carril y provoca 3 km de retenciones
La Dirección General de Tráfico alerta de la incidencia en el kilómetro 570 de la autovía
EFE
Un accidente registrado este viernes en la autovía A-7, a la altura de Guadalupe (Murcia) y en sentido hacia Elche, está complicando la circulación y provoca ya hasta tres kilómetros de retenciones, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 570 de la A-7 y ha obligado al corte del carril izquierdo, lo que está generando importantes dificultades para los conductores que transitan por esta vía en dirección norte.
La DGT ha alertado de la incidencia a través de sus canales oficiales y recomienda extremar la precaución en la zona afectada, así como consultar el estado del tráfico antes de iniciar desplazamientos por este corredor, uno de los más transitados del sureste peninsular.
Desde el Centro de Coordinación de Emergencias 112 confirman que el incidente no ha dejado heridos.
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