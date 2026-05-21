Sucesos
Detenido por disparar con una escopeta de balines hacia un parque con niños en Cartagena
La Policía Nacional descubre en el domicilio del sujeto, que ya está en libertad, más de veinte armas de aire comprimido y tres catanas
Un sujeto, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido por disparar desde su casa con una escopeta de balines hacia un parque con niños en Cartagena, informa la Policía Nacional. El individuo, presunto autor de delitos de lesiones en grado de tentativa y desórdenes públicos, ya está en libertad.
Ocurrió el 22 de abril, en la calle Eduardo Marquina del barrio de San Ginés de la ciudad portuaria. Testigos llamaron a Emergencias: había un hombre efectuando disparos con una escopeta de balines desde una vivienda, y que los tiros dirigidos a un parque infantil. Al lugar se desplazaron entonces varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local.
Les dan los balines de acero
Los agentes, detalla la nota policial, "identificaron a varios testigos y víctimas que manifestaron haber observado como un hombre realizaba disparos desde una ventana de un edificio, haciendo entrega de varios balines de acero".
Fue entonces cuando la Policía comenzó con las pesquisas destinadas a identificar, localizar y arrestar al sospechoso. "Tras establecer un dispositivo de vigilancia, lograron detener al autor de los hechos interviniéndole en su domicilio diez armas largas de aire comprimido, dos de ellas con mira telescópica, once armas cortas de aire comprimido y tres catanas", concreta el Cuerpo.
Se dio la circunstancia de que "de forma paralela el detenido fue investigado por otro asunto sin conexión con el anterior por un delito de acoso, tras haber sido denunciado por realizar durante meses llamadas insultando a otro hombre", precisa la Policía.
El varón fue puesto a disposición de la autoridad judicial, en los Juzgados de Cartagena, "para la adopción de las medidas cautelares oportunas". Del órgano judicial, a su casa: salió en libertad con cargos.
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