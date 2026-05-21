Un coche de la Policía Nacional choca con una furgoneta en la Avenida Primero de Mayo de Murcia cuando se dirigía a un servicio

Un coche de la Policía Nacional sufrió un accidente de tráfico el miércoles por la tarde en la Avenida Primero de Mayo, en el municipio de Murcia, cuando los dos agentes que lo ocupaban se dirigían a un servicio al cual habían sido requeridos, indican fuentes policiales.

Ocurría sobre las siete y cinco de la tarde. Según explicaron fuentes cercanas, el conductor del 'zeta' perdió el control del vehículo cuando iba, junto a su compañero, a toda velocidad a un servicio y colisionó con una furgoneta.

Afortunadamente, ambos agentes salieron ilesos del choque, además del conductor de la furgoneta. El automóvil policial se llevó la peor parte: sufrió daños en su parte trasera.

El automóvil policial se llevó la peor parte: sufrió daños en su parte trasera. / L. O.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, para asistir a sus compañeros de la Nacional y asegurar la vía, a fin de que no hubiese más accidentes. El coche policial fue retirado con una grúa que llegó a la avenida.

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El Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia elaborará posteriormente el informe del siniestro vial.