Susto por un incendio junto al castillo de Lorca

Sobre las cinco y media de la tarde de este miércoles, la tranquilidad en el entorno del castillo de Lorca se vio alterada por una columna de humo que comenzó a levantarse en la ladera sur del recinto fortificado. Numerosas llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia alertaron de un incendio en las inmediaciones de uno de los enclaves más emblemáticos de la Ciudad del Sol.

La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata. Hasta la zona se desplazaron efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia del parque de Lorca, personal del Servicio de Emergencias Municipal, una brigada forestal de defensa contra incendios y una brigada de intervención rápida Tango.

Los trabajos permitieron estabilizar el fuego a las 18.30 horas, menos de una hora después del primer aviso. A partir de ese momento, los efectivos continuaron actuando sobre el terreno para evitar reproducciones y asegurar el perímetro.

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El incendio quedó controlado a las 19.40 horas, aunque los equipos permanecieron en la zona durante varias horas más hasta darlo por extinguido a las 21.00 horas.