Interceptada frente a Cartagena una ‘gasolinera flotante’ con 136 garrafas para abastecer pateras y narcolanchas

La Guardia Civil ha interceptado frente a la costa de Cartagena una embarcación utilizada presuntamente para abastecer de combustible a pateras taxi y narcolanchas. La operación, denominada ‘Flasker’, se ha saldado con dos detenidos y la incautación de 136 garrafas de gasolina, además de dispositivos de comunicación vía satélite y víveres para varios días de navegación.

Los hechos ocurrieron a primera hora del pasado miércoles, 13 de mayo, cuando agentes detectaron una embarcación sospechosa navegando a gran velocidad en dirección a aguas internacionales. Ante esta situación, se movilizó a la patrullera Río Guadalhorce del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que localizó la lancha en las inmediaciones de la playa de El Gorguel.

Según la Guardia Civil, se trataba de una embarcación semirrígida de unos 13 metros de eslora y equipada con tres potentes motores fuera borda. Cuando los agentes intentaron darle el alto, sus ocupantes iniciaron una huida a gran velocidad realizando maniobras peligrosas que pusieron en riesgo tanto a los guardias civiles como a los propios tripulantes.

La persecución terminó cuando la embarcación colisionó contra una jaula de una piscifactoría y quedó varada. En ese momento, dos de los tres ocupantes saltaron al agua para intentar escapar a nado. Los agentes lograron rescatar a uno de ellos, mientras que el otro continúa desaparecido. El tercer tripulante permaneció en la embarcación.

La Guardia Civil activó entonces un dispositivo de búsqueda en colaboración con Salvamento Marítimo para tratar de localizar al desaparecido. Además, uno de los rescatados tuvo que ser trasladado para recibir asistencia médica al presentar síntomas de hipotermia.

Durante la inspección inicial, los agentes comprobaron que la embarcación estaba dedicada al denominado ‘petaqueo’, una práctica vinculada al suministro de combustible en alta mar a embarcaciones utilizadas por redes de narcotráfico o inmigración ilegal. En el interior hallaron las 136 garrafas de gasolina, abundante material electrónico de comunicación y posicionamiento por satélite y provisiones para varios días. La lancha carecía además de matrícula o cualquier distintivo identificativo.

La investigación posterior permitió identificar a los dos detenidos, ambos con antecedentes relacionados con extranjería y en situación irregular en España. Los agentes les atribuyen delitos de contrabando y contra la seguridad colectiva por el transporte y almacenamiento de combustible sin medidas de seguridad.

La Guardia Civil también investiga el posible impacto medioambiental que habría provocado un vertido del combustible transportado, por lo que no descarta nuevas imputaciones relacionadas con delitos contra el medio ambiente.

Este operativo se suma a otras actuaciones recientes contra el ‘petaqueo’ desarrolladas en la Región de Murcia. En las últimas semanas, la Guardia Civil ha desarticulado dos grupos asentados en Águilas dedicados a esta actividad, con una veintena de detenidos y la incautación de más de 8.000 litros de gasolina, embarcaciones, vehículos, armas y dinero en efectivo.