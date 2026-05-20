Herido de bala un joven de 30 años durante un tiroteo de madrugada en Pozo Estrecho

Un hombre de 30 años ha resultado herido por arma de fuego en un tiroteo registrado esta madrugada en la pedanía cartagenera de Pozo Estrecho, según ha informado el teléfono único de emergencias 112.

La víctima ha sido atendida por los servicios de emergencia y trasladada al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena.

El suceso ha ocurrido a las 02:42 horas, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia recibió una llamada alertando de que una persona había sido alcanzada "por disparos" en Pozo Estrecho, perteneciente al municipio de Cartagena.

Tras el aviso, hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, además de una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los sanitarios atendieron al herido en el lugar de los hechos antes de proceder a su evacuación en ambulancia al Hospital General Universitario Santa Lucía, donde quedó ingresado para recibir atención médica especializada.

Por el momento no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el tiroteo ni sobre el estado de salud de la víctima. Las fuerzas de seguridad investigan lo ocurrido.