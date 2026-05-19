Fin al misterio de la desaparición de Ramón en Mazarrón: encuentran su cadáver entre los escombros de su vivienda incendiada

El cuerpo sin vida de Ramón F. A., el vecino de Mazarrón desaparecido desde comienzos de mayo tras el incendio de su vivienda en la pedanía de La Atalaya, ha sido localizado este martes por la tarde en el sótano del inmueble, según fuentes policiales.

Junto al cadáver del hombre, de 56 años, también han sido encontrados los dos perros que permanecían desaparecidos desde el día del incendio. El hallazgo se ha producido en la propia vivienda, un cortijo de grandes dimensiones en el que Ramón residía solo y que quedó gravemente afectado por las llamas.

La desaparición del vecino había generado una gran preocupación entre familiares, amigos y vecinos de la zona, que incluso organizaron batidas para tratar de localizarlo. En un primer momento se pensó que Ramón podía encontrarse en el interior de la casa incendiada, pero las primeras labores de búsqueda realizadas tras la extinción del fuego no permitieron encontrar su cuerpo debido al estado en el que quedó el inmueble, cuyo tejado llegó a colapsar.

El incendio se declaró el pasado 5 de mayo, aunque en la ficha del Centro Nacional de Personas Desaparecidas constaba que se le perdía la pista un día antes. Desde entonces, su teléfono móvil no daba señal y no se había tenido noticia alguna de su paradero.

La Guardia Civil mantenía abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del fuego y estaba previsto que especialistas del Servicio de Criminalística inspeccionaran a fondo la vivienda para determinar si el incendio fue accidental o provocado.