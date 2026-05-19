Desmantelan un punto de venta de drogas tras una violenta pelea con armas blancas en Molina

La Policía Nacional ha detenido en Molina de Segura a tres hombres y una mujer tras protagonizar una violenta discusión en un domicilio en el que los agentes intervinieron sustancias estupefacientes como marihuana, hachís, cocaína en base y casi 2.000 euros en efectivo.

Según se desprende de la investigación, a los arrestados, que durante la riña utilizaron armas blancas y objetos contundentes para agredirse, se les atribuye la presunta autoría de los delitos de lesiones y contra la salud pública, según ha informado el Cuerpo.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada, cuando efectivos de Policía Nacional fueron requeridos por la Policía Local de Molina de Segura para prestar apoyo en una vivienda donde se estaba produciendo una violenta pelea entre cuatro personas.

Una vez en el lugar observaron a tres hombres y una mujer que presentaban diversas heridas sangrantes.

Las gestiones permitieron averiguar que dos de los varones y la mujer se encontraban en el domicilio cuando otro hombre llegó muy alterado y agresivo, golpeando a estas tres personas. Una de ellas tuvo que ser trasladada a un hospital de Murcia debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

En el domicilio se incautaron sustancias estupefacientes entre ellas marihuana, hachís, cocaína en base, armas blancas, una escopeta de balines, casi 2.000 euros en efectivo y otros efectos relacionados con la actividad ilícita.

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Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas. La investigación continúa abierta para poder esclarecer los hechos y determinar la posible implicación de más personas en los mismos.