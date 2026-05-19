Crimen machista en Figueras (Girona): un hombre mata a su expareja en plena calle

Un hombre ha asesinado a su expareja a cuchilladas en plena calle este lunes por la tarde en Figueras (Girona). El agresor ha sido detenido como presunto autor de un homicidio por violencia machista ocurrido en la plaza Josep Tarradellas. El hombre tenía una orden de alejamiento vigente, que habría incumplido en dos ocasiones.

Los hechos han ocurrido poco antes de las tres de la tarde y han movilizado efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrullas de los Mossos d’Esquadra y agentes de la Guardia Urbana de Figueras. Cuando los sanitarios han llegado al lugar, se han encontrado a la mujer tendida en el suelo con heridas de arma blanca. A pesar de las maniobras de asistencia, no han podido hacer nada para salvarle la vida.

Detenido horas antes por vulnerar la orden

El hombre ha sido detenido por efectivos de los dos cuerpos policiales en el mismo lugar de los hechos, poco después del ataque. La víctima tenía 33 años y el presunto agresor tiene 48 y numerosos antecedentes policiales. El presunto asesino ya había sido detenido por los Mossos d’Esquadra de Figueras este mismo lunes, según fuentes policiales, por haber vulnerado la orden de no acercamiento. Según las mismas fuentes, también la habría incumplido durante el fin de semana y también habría sido arrestado. En ambos casos, el hombre quedó en libertad después de comparecer ante el juez.

El agresor ha parado en una fuente de la plaza para limpiarse las manos de sangre

En el momento de la detención, el hombre todavía estaba ensangrentado después del ataque mortal, aunque había intentado limpiarse las manos en una fuente para quitarse la sangre de encima. En un vídeo que circula en las redes sociales, se puede ver perfectamente a la mujer ya fallecida y cómo él atraviesa la plaza para ir a lavarse las manos y los brazos tranquilamente después de haber cometido el crimen.

En un primer momento, los servicios de emergencia han informado de una intervención en curso en la zona, pero minutos después se ha confirmado que se trataba de un homicidio vinculado a la violencia machista. El hombre habría matado a la mujer a cuchilladas en plena calle. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra en Girona mantiene abierta la investigación para esclarecer todas las circunstancias del suceso.

El Ayuntamiento de Figueras ha anunciado la convocatoria de un minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento como muestra de rechazo por el crimen machista y de condolencia a la familia y al entorno de la víctima.

19 asesinatos este año

En lo que va de 2026 hay 19 víctimas mortales de la violencia machista, 1.360 desde 2003, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que sigue recabando datos de otros dos casos además de este de Figueras. Se trata de uno ocurrido el pasado 16 de mayo en Alicante y otro este lunes en Navarra. De confirmarse todos ellos, la cifra total de víctimas mortales ascendería a 22, 1.363 desde 2003.

Este es el tercer crimen del año en las comarcas de Girona y el segundo este mes de mayo, en solo dos semanas. El primer homicidio se produjo el 22 de marzo en Olot, cuando Adrián Romero, un vecino de la ciudad de 31 años y de origen hondureño, murió después de recibir una cuchillada en la espalda en plena calle. Por este caso se practicaron tres detenciones: uno de los adultos ingresó en prisión provisional, otro quedó en libertad como testigo y un menor fue internado en régimen cerrado.

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El segundo crimen tuvo lugar el 4 de mayo en Salt, donde una mujer de 31 años fue detenida por haber matado presuntamente a su pareja en un garaje de la calle Doctor Ferran. La detenida se presentó en la comisaría de los Mossos d’Esquadra para explicar que había muerto el hombre. Cuando las patrullas llegaron al lugar indicado, encontraron el cuerpo de la víctima, también de origen hondureño, con signos de violencia. Este murió a consecuencia de una cuchillada en la pierna que provocó una hemorragia mortal.