La C. Valenciana a la cabeza de los asesinatos machistas en 2026 con seis víctimas mortales: tres mujeres, dos niñas y un joven

El asesinato, este martes, en Figueres (Girona) de una mujer de 33 años de edad, en plena calle, a la vista de decenas de personas que se encontraban en un parque, eleva a 22 mujeres las asesinadas este año en España en crímenes machistas, lo que sitúa este 2026 en uno de los peores de esta última década. Si contabilizamos también a los hijos, con tres menores y un chico de 20 años asesinados por sus progenitores, la cifra de víctimas mortales del machismo se eleva a 26. Dicho de una manera más gráfica: una persona asesinada cada 5 días. Y solo estamos 19 de mayo. Si la progresión continuase en los mismos términos, el número de mujeres víctimas del terrorismo machista a finales de año se situaría en 58. En la última década, salvo 2023, con esa misma cifra de letalidad, no hay precedentes de tantos crímenes machistas en un año hasta 2015.

Por lo que respecta a la C. Valenciana, la lectura es aún más dramática y alarmante. De esas 26 personas asesinadas desde el 1 de enero en ataques, seis lo han sido en territorio valenciano: tres en Castellón y tres en Alicante (sin contar la muerte de uno de los autores, el guardia civil que el pasado sábado de madrugada acabó con las vidas de su mujer y de su hijo de 20 años a tiros en el cuartel de Dolores).

ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016 El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica. En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

Las seis víctimas valencianas

Se trata de Ana Sorribas, la enfermera de Benicássim acuchillada hasta la muerte el 16 de febrero en el centro de salud donde trabajaba por su ex pareja, un dentista jubilado de Castelló muy conocido, Vicente G. V., que fue detenido de inmediato y continúa en prisión mientras se tramita la causa penal contra él.

Solo un día después salía a la luz el caso de María José Bou, de 48 años, y su hija Noemí, de 12, asesinadas 48 horas antes en su casa de Xilxes, aunque sus cuerpos no fueron descubiertos hasta ese martes, cuando su verdugo, Abdelkader B., exmarido y padre, respectivamente, de las mujeres degolladas, simulaba haber descubierto ambos cuerpos e intentaba acusar a un supuesto ladrón. La Guardia Civil lo detenía solo unas horas más tarde, en el cuartel, como presunto autor del doble crimen machista ante las múltiples evidencias que lo incriminaban.

Poco más de un mes después, el 21 de marzo se registraba el cuarto asesinato machista, el de Ainhara, una niña de 3 años, a manos de su padre, en Torrevieja. Era la segunda menor asesinada en este contexto de la violencia de género, en claro ejemplo de crimen vicario, ya que el criminal, de 40 años, había amenazado a la madre de la pequeña con hacerle daño a su hija si continuaba la relación que había iniciado con una nueva pareja.

A ellas se unen los asesinatos de Marisol, de 51 años, y de su hijo Alberto, de 24, en el cuartel de Dolores, en la madrugada del pasado sábado. Ambos murieron tras recibir disparos a manos del marido y padre, respectivamente, un guardia civil de 55 años destinado en Dolores, en labores de Seguridad Ciudadana, desde hacía tres décadas y que cometió el crimen en la vivienda en la que residían los tres, dentro del acuartelamiento. Este es el único de los cuatro casos -con seis víctimas mortales- de la C. Valenciana en la que no había denuncias previas contra el autor, algo que no significa que no hubiese maltrato previo, ya que muchas de las víctimas mortales de la violencia de género nunca habían denunciado a su verdugo.

De los cuatro ejecutores de esos crímenes machistas, tres son españoles -Benicàssim, Torrevieja y Dolores- y uno -Xilxes-, de nacionalidad argelina, mientras que las seis víctimas eran españolas.

La cifra que no deja de crecer

El terrorismo machista no se ha detenido. Tras los crímenes de Dolores, esa negra cifra ha seguido creciendo. Dos más en dos días. El siguiente caso se registró en la Comunidad de Navarra, en concreto, en Arguedas, el lunes por la mañana. La víctima, Saida El Yousif, tenía 44 años, una hija menor de edad y era origen marroquí. Tampoco en su caso había denuncias previas, así que no estaba en el sistema VioGen de protección a las víctimas de violencia de género.

Pero el número de la vergüenza no se ha parado ahí. Este martes, sobre las 15.30 horas, un hombre con una orden de alejamiento en vigor mataba a cuchilladas a su expareja en la Plaça Tarradellas de Figueres, capital del Alt Empordà (Girona). Lo hizo a la vista de las numerosas personas que en ese momento se encontraban en el parque que alberga la plaza y que no solo vieron cómo la mujer caía muerta al pie de uno de los bancos, sino también como su verdugo se lavaba tranquilamente las manos en una pequeña fuente pública.

Detenido menos de 24 horas antes

El asesino, de 48 años y con numerosos antecedentes, había quebrantado por segunda vez la orden de alejamiento que tenía de la víctima, que tenía 33 años y origen sudamericano.

El detenido tiene un amplísimo historial de violencia machista y la Policía Local de Figueres ya lo había detenido el lunes por saltarse la orden de alejamiento, pero el juez lo había vuelto a dejar en libertad, lo que le ha permitido cometer ese crimen impunemente.

De hecho, en cuanto recuperó la libertad, se hizo con el cuchillo y fue en busca de su expareja para perpetrar este asesinato. Un dato para la reflexión: 13 de las 22 mujeres asesinadas no habían presentado denuncia, es decir, no habían pedido ayuda -ni sus entornos tampoco- frente a sus agresores, pero 9 sí y la protección judicial y policial no ha servido para salvarles la vida.

1.363 mujeres asesinadas desde 2003

Con el asesinato machista de Arguedas son ya 1.363 las mujeres que han muerto en crímenes de violencia de género desde que existen estadísticas diferenciadas, es decir, desde el 1 de enero de 2003. Por lo que respecta a los niños y niñas, han sido 68 los asesinados hasta hoy por las parejas o exparejas de sus madres en asesinatos vicarios desde que hay registros, que en su caso es el 1 de enero de 2013, ya que el Estado tardó una década en darles un capítulo propio. En él solo figuran los menores de edad, por lo que Alberto, el hijo del guardia civil de Dolores, es una de esas víctimas mortales del machismo cuyo nombre no estará reconocido en lista alguna.

Las víctimas de la violencia machista y las personas de su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día en una multitud de idiomas: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. Su uso no deja rastro en la factura telefónica y la web de acceso dispone de un botón de salida rápida para evitar que los agresores puedan verlo.

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Si se trata de una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.