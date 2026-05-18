La macrorredada en Lo Campano y Los Dolores de Cartagena se salda con 10 detenidos y 200.000 euros 'sospechosos' decomisados

La macrorredada que llevó a cabo la Policía Nacional en abril en el municipio de Cartagena, en concreto en Lo Campano y en Los Dolores, se saldó con 10 detenidos (nueve hombres y una mujer) 200.000 euros que supuestamente tendrían que ver con el mercado negro decomisados, informó el Cuerpo en una nota. El cabecilla del grupo fue enviado a la cárcel.

Los perros especializados de la Unidad Especial de Guías Caninos de Murcia de la Policía Nacional desempeñaron "un papel fundamental" a la hora de hallar el dinero, destaca la Policía, puesto que los billetes "se encontraban ocultos en diversos lugares" de los inmuebles registrados.

Según se lee en el comunicado policial, cayó "una red delictiva dedicada a la venta de todo tipo de sustancias estupefacientes en diferentes puntos de Lo Campano y Los Dolores, cuyos beneficios económicos se blanqueaban a través de la adquisición de inmuebles y locales en diversos puntos de Cartagena".

Llevaban tras ellos desde noviembre de 2025. Tenían "un reparto claro de funciones entre los investigados" y "procedían a la venta de todo tipo de drogas en varios inmuebles que funcionaban como supermercados operativos las 24 horas del día, donde el trasiego de consumidores finales de este tipo de sustancias estupefacientes era constante", prosigue la Policía.

Drogas y armas

"En el operativo realizado el pasado mes abril se llevaron a cabo 10 registros que permitieron desmantelar tres plantaciones de marihuana tipo indoor e intervenir diversas cantidades de todo tipo de drogas tales como 1.165 gramos de cocaína, 330 gramos de hachís y casi 34 kilogramos de marihuana, sustancias de corte, balanzas de precisión y documentación con todo tipo de anotaciones relacionada con esta ilícita venta", destaca.

Agentes de la Policía Nacional, en el momento de acceder a una de las viviendas durante una macrorredada en Lo Campano / Iván Urquízar

Además, en los diferentes registros "también se intervinieron teléfonos móviles, walkie talkies, gran cantidad de armas prohibidas tales como palos con pinchos, puños americanos, armas blancas y dos vehículos, así como cartuchos de un arma de fuego calibre de nueve milímetros".

La decena de arrestados fueron llevados al Juzgado de Guardia de Cartagena, investigador por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Todos salieron libres, excepto el supuesto cabecilla de la banda, que fue mandado a prisión provisional.