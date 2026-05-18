El jefe de Urgencias del Reina Sofía denunciado por acoso se defiende: "Eran palmadas en la espalda, no tocamientos sexuales"

El caso salió a la luz en febrero de 2025, cuando el Servicio Murciano de Salud (SMS) activó el protocolo de acoso tras una denuncia ante la gerencia del Reina Sofía de Murcia: varias sanitarias de la puerta de Urgencias acusaban a su responsable de tener un comportamiento poco apropiado. De tocarlas sin su consentimiento.

Esto llevó a la Consejería de Salud a iniciar una investigación interna desde la Unidad de Igualdad del SMS: se habló con el acusado, con las mujeres con otros profesionales del equipo, tras lo que el doctor fue apartado de su puesto como medida cautelar mientras se decidía si el caso se enviaba a la autoridad judicial, como se acabó haciendo. El médico tomó la palabra este lunes ante la autoridad judicial. Y lo negó todo.

"Ha contestado a todas las preguntas, se ha explicado perfectamente", dijo a La Opinión Pablo Martínez, el abogado defensor del doctor. El investigado habló de "la relación profesional con cada una" de las mujeres que, en su día, "todas unidas, se fueron a poner una denuncia".

"Estuvo de baja mucho tiempo, muy dolido por la situación y preocupado porque se le acusa de hechos muy graves"

Cree el letrado que "entre ellas, se han retroalimentado", y que, si se observan "cada uno de los episodios por separado", no se aprecia la mínima sospecha de que pueda existir un acoso o abuso alguno. Por ejemplo, el médico lo que admitió que hizo fue tocar el pelo a una mujer que se lo había cortado, incluso "tocarle la nuca", detalló Martínez.

Este profesional del Derecho afirmó que tocar, por ejemplo, el hombro a una de las sanitarias no es algo que su cliente considerase en ningún momento que podría implicar un acoso ni que estuviese incomodando a estas personas. Sentenció que al médico se le está acusando sin pruebas.

"Episodios aislados"

"En ningún caso", insistió el penalista, fueron tocamientos de carácter sexual. "Cuando una persona hace algo bien, o algo mal, le das una palmada en la espalda, para transmitir un 'no te preocupes, estate tranquila'...", precisó Martínez, que insistió en que el médico efectuó solo "episodios aislados que no tienen carácter sexual".

En cuanto a las mujeres, "todas han dicho que él jamás les propuso algo" sexual, subrayó el abogado, al tiempo que manifestó que juntas presentaron "un relato descontextualizado" que dio lugar a que el facultativo pasase "de baja mucho tiempo, muy dolido por la situación y preocupado porque se le acusa de hechos muy graves".

El doctor, que se siente víctima de un "escarnio público", se encuentra en este momento "en un servicio distinto, pero trabajando" en el hospital. Cabe recordar que se reincorporó al hospital tras una suspensión de seis meses.

Desde el Servicio Murciano de Salud explicaron que su puesto de trabajo estaría en otra planta, no en Urgencias, y que no tendría contacto alguno con las mujeres que se sintieron violentadas por su conducta. El facultativo se encuentra en libertad y llegó por su pie a la Ciudad de la Justicia de Murcia, en el interior de la cual pasó más de dos horas, contestando a todas las preguntas de la jueza.

A la pregunta de si piensa acusar de denuncia falsa a estas mujeres, Pablo Martínez apuntó que "una vez que nos defendamos, ya veremos lo que hacemos: vamos a seguir los pasos correctos". El letrado también recordó que la Justicia ya dio carpetazo a este asunto. Fue en mayo de 2025 cuando la Fiscalía decidió archivar el caso, al no haberse presentado ningún denuncia. Tras esto, a juicio de Martínez, se montó un nuevo relato de supuestos hechos por parte de las denunciantes.

La instrucción del caso continúa en marcha. Después de la toma de declaraciones, tocará aportar pruebas, entre ellas mensajes de WhatsApp.