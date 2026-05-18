Palma
Detenido por abusar sexualmente de su hija menor durante dos años
La adolescente denunció que la sometía a distintas prácticas y la obligaba a ver películas pornográficas "para que aprendiera"
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por repetidas agresiones sexuales a su hija menor que se habrían prolongado a lo largo dos años. Fue la propia adolescente la que denunció los hechos y relató que, durante esta temporada, los abusos se habían repetido a diario: la sometía a distintas prácticas sexuales y la obligaba a ver películas pornográficas "para que aprendiera".
La Policía Nacional informa de que la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) abrió una investigación el pasado mes de abril, tras recibir la denuncia de la víctima, que explicó que su padre la había sometido a tocamientos y otras prácticas sexuales. Según su relato, su progenitor había empezado a abusar de ella hacía varios años. Aprovechaba cuando se quedaban solos en casa par someterla a toda clase de abusos y la obligaba a ver películas pornográficas "para que aprendiera".
Las agresiones se habrían prolongado a lo largo de dos años y llegaron a ocurrir prácticamente a diario. Solo terminaron cuando el hombre se marchó del domicilio tras romper con su madre.
Con este relato, los agentes de la Ufam llevaron a cabo una serie de gestiones que culminaron con la detención del hombre, como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las tormentas barren la Región y obligan a activar la alerta amarilla en la Vega del Segura
- Un nuevo boom urbanístico hace crecer el IBI, que será el más alto de la historia
- Las Hijas de la Caridad se despiden del Colegio de 'las monjas' y de Águilas
- Joel Jorquera despierta al Real Murcia de la pesadilla del descenso en Torremolinos
- Rebeca llega para quedarse
- Fallece Joaquín Barberá, referente en la defensa de las personas con discapacidad en la Región
- Más de una docena de ayuntamientos de la Región siguen funcionando con sus presupuestos municipales prorrogados
- Liga Endesa: UCAM Murcia - Unicaja Málaga, en directo