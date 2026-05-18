Apuñalan a un joven de 18 años para robarle en la puerta de su casa en Las Torres de Cotillas

Un joven de 18 años de edad y origen marroquí fue apuñalado de madrugada en la puerta de su casa en Las Torres de Cotillas por un sujeto que, según relató, lo abordó para robarle, informan fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar sobre las dos de la mañana, cuando el chico se encontraba en el exterior de su domicilio, en la calle Sagunto del citado municipio, y le abordó un hombre al que no conocía, el cual le intentó robar el móvil. El joven se defendió y fue cuando el individuo le dio "un pinchazo con algo". Se desconoce con qué, dado que huyó con el arma.

El afectado, que se encontraba herido, trató de llegar por sus medios al centro de salud, pero se desplomó en mitad de la acera. Cayó a la altura de la calle Antonio Machado, desde donde pudo llamar a Emergencias, para pedir ayuda.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Las Torres de Cotillas, así como una ambulancia del 061, cuyos sanitarios atendieron in situ al chico, para llevarlo al Morales Meseguer de Murcia. Presentaba un corte en el abdomen.

El afectado dio a la Policía una descricpión de su atacante y manifestó su intención de poner denuncia ante la Guardia Civil, que será el Cuerpo encargado de investigar lo sucedido.