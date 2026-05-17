Accidente
Ingresan a un hombre tras caerse sobre unas rocas mientras pescaba en Cartagena
La persona presentaba heridas en la cabeza tras el golpe
Un hombre de 63 años que se encontraba pescando en la diputación cartagenera de Canteras, frente a la isla de Las Palomas, resultó herido tras caerse sobre las rocas.
Según comunicó en sus canales oficiales y redes sociales el servicio de emergencias, el hombre se encontraba realizando esta actividad en una zona de difícil acceso.
El golpe le provocó heridas en la cabeza y "sangrado abundante", según informaron. Pese a la gravedad del golpe, el sexagenario no perdió el conocimiento; se mantuvo consciente, aunque desorientado, según señaló un acompañante.
Una vez estabilizado y tratado por los servicios sanitarios que se trasladaron hasta el lugar, el hombre fue llevado al Hospital Santa Lucía de Cartagena, donde quedó ingresado.
Según el 112, al lugar se desplazaron los bomberos, que se encargaron de rescatar al herido y llevarlo hasta el muelle de Santa Lucía en el que lo atendieron. Además de los bomberos, estuvo presente una ambulancia que se encargó de estabilizar a la persona.
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