Concluye la instrucción del caso de la muerte de la buceadora en la Cueva del Agua: el novio y único investigado pide 10 días para aportar certificados médicos

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Murcia ha dado por cerrada la instrucción del caso de Lorena, la buceadora que murió en la Cueva del Agua de Isla Plana en enero de 2025, por el que está investigado el novio de la mujer, Ismael, que la acompañaba en aquella inmersión nocturna.

No obstante, la defensa de este hombre, de la que se ocupa el abogado Manuel Martínez, ha solicitado una providencia de 10 días para aportar a la causa una serie de documentos que, a su juicio, son importantes para el procedimiento.

Por ejemplo, un certificado médico que acredita que Ismael es apto para haberse sacado el título que lo acredita como submarinista experto pese al problema de falta de movilidad que presenta en una de sus extremidades superiores.

Asimismo, la defensa entregará a la jueza papeles que reflejan que el investigado se encuentra de bajó desde los hechos y que cuenta con una medicación prescrita. Ismael, en su declaración ante la magistrada el pasado viernes, explicó que la relación de ambos «era toda relacionada con el buceo, todo se circunscribía al buceo».

"Ella entró en pánico"

Aseguró que Lorena (a la que conocía desde hacía apenas unos meses, y con quien tuvo un primer contacto por Tinder) le dijo que tenía titulación de buceo y que ya había efectuado inmersiones similares antes de que decidiesen meterse juntos, de noche, en la gruta de Isla Plana, un laberinto donde han perdido la vida cuatro personas en tres décadas. Y es que el agua se enturbia bastante y muy rápido, dado que suelen desprenderse sedimentos de sus paredes.

Subrayó que ella iba delante, que él se enganchó y eso le hizo retrasarse y que eso dio lugar a que la buceadora se desorientase

Sobre lo que pasó esa noche, subrayó que ella iba delante, que él se enganchó y eso le hizo retrasarse y que eso dio lugar a que la buceadora se desorientase y accediese a una galería en la cual, siempre según el testimonio del superviviente, ella entró en pánico.

Ismael se encuentra en libertad con cargos como presunto autor de un delito de homicidio imprudente en el marco de la violencia machista. La jueza, cuando cuente con toda la documentación en su poder, tendrá que decidir si da carpetazo al asunto (como la defensa espera que haga) o si, por contra, la causa ha de seguir porque el varón, con su actitud, no evitó la muerte de Lorena.