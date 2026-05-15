Pega un puñetazo en la cara al cliente de un bar de Águilas y le roba la cartera: "Lo siguió pegado a la pared para evitar que su sombra lo delatase"

Un joven de 20 años, vecino de Águilas, ha sido detenido por dar un puñetazo en la cara al cliente de un bar del municipio costerio y robarle la cartera. "Lo siguió pegado a la pared para evitar que su sombra lo delatase", explicó la Guardia Civil en un comunicado de prensa.

El robo con violencia e intimidación perpetrado por este "joven y experimentado delincuente", como lo calificó el Instituto Armado, tuvo lugar en marzo. La víctima puso una denuncia en la que dijo que, tras salir del bar e ir camino a su casa, "el asaltante lo amenazó, le dio un puñetazo en la cara y logró arrebatarle su cartera". Según el afectado, llevaba 500 euros dentro.

La Benemérita asumió el caso, que quedó bautizado como operación ‘Asaura’. Los profesionales del Cuerpo "recabaron testimonios, indicios y otras informaciones que permitieron averiguar que el agresor, al parecer, había estado en el mismo local que la víctima", detalla la nota policial.

Según las pesquisas de los investigadores, el chico "supuestamente, seleccionó a su objetivo y esperó a que saliera solo del bar. Después de seguirlo, aprovechó el momento oportuno para asaltarlo con violencia en una calle poco transitada".

Las imágenes de las cámaras de seguridad del propio establecimiento "mostraban cómo el sospechoso se movía dentro del local como un cliente más, pero en actitud vigilante. Las grabaciones de otra cámara, ubicada en un comercio próximo, permitieron ver al mismo joven, ya fuera del bar, apoyado en una barandilla como si estuviera mirando su teléfono móvil".

Encapuchado y sigiloso

Lo que pasó fue que, continúa el Insituto Armado, "justo cuando la víctima salió, lo siguió pegado a la pared para evitar que su sombra lo delatase". Instantes antes de abordarlo, se subió la cremallera de la sudadera hasta la nariz y se tapó la cabeza con la capucha. Para evitar ser reconocido.

La Guardia Civil finalmente procedió a la identificación y localización del sospechoso, un joven vecino de la localidad y con numerosas detenciones por delitos de la misma naturaleza, cometidos también en el municipio aguileño. Fue detenido como presunto autor de delito de robo con violencia e intimidación. Ya está en la calle.