Una persona mayor reconoce en el vídeo de la pelea a puñetazos de Cieza al hombre que le robó con el método del abrazo cariñoso

Un vecino de edad avanzada reconoció en el vídeo de la pelea a puñetazos de Cieza al hombre que le robó con el método del abrazo cariñoso, informan fuentes cercanas al caso. El hombre, al tener claro que ese sujeto era el ladrón, acudió a dependencias de la Guardia Civil a denunciar, apuntan las mismas fuentes.

Se da la circunstancia de que el individuo al que identificó el vecino como su atacante ya se encontraba en aquel momento detenido, puesto que se trata de uno de los que más protagonismo tienen en la violenta escena: un varón de origen latino que, tal y como muestran los vídeos, golpea a su oponente.

Cabe recordar que, en el método del abrazo cariñoso, los delincuentes se acercan a viandantes (generalmente, de avanzada edad) con una excusa falsa y, aprovechando un saludo o abrazo efusivo y fingido, les quitan la cartera o las joyas que llevan encima rápidamente.

Las víctimas suelen ser personas de cierta edad, elegidas por los delincuentes precisamente para que, si se dan cuenta del robo, no tengan capacidad, fuerza o agilidad para perseguirlos. El trabajo policial para tratar de dar con estos amigos de lo ajeno pasa por revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, por si en alguna hay imágenes. Y en este caso, las hay. De la riña-

Cuando el vecino recibió por mensajería en su teléfono móvil (como muchísimos residentes en el pueblo) el vídeo de la riña de la Gran Vía Juan Carlos I de Cieza, reconoció sin duda a uno de los participantes como el ladrón que le había asaltado. Y así lo puso en conocimiento de la Benemérita.

Los Cuerpos de Seguridad de la Región llevan años alertando de los robos que se cometen con el método del ‘abrazo cariñoso’. "Desconfía si alguien que no conoces te abraza. Este tipo de personas son muy hábiles para hacerte desaparecer por arte de magia la cartera, colgante o reloj", apuntó la Policía Local de Murcia.

A golpes a las seis de la tarde

La riña en sí aconteció sobre las seis de la tarde de este jueves, en la Gran Vía Juan Carlos I de Cieza, cuando, por razones que no han trascendido, se desató una reyerta a puñetazo limpio entre dos bandos. Se vieron implicados cinco hombres, aunque dos de ellos especialmente.

La pelea, que fue captada por testigos con sus móviles, se saldó con dos personas heridas (con varias contusiones) y dos detenidos. “¡Dale!”, gritaban los implicados en la pelea, que se produjo a plena luz del día en la principal calle del municipio. Uno de los participantes, en un momento dado, acabó en el suelo.

El hombre que llega a ser tumbado se levanta y, acto seguido, vuelve a recibir una bofetada. Luego es empujado contra la pared por su oponente, captaron los vídeos, ya en poder de la Policía. Ninguno de los implicados llegó a perder la conciencia.