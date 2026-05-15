El novio de la buceadora muerta en la Cueva del Agua declara ante la jueza que lo investiga por homicidio

Ismael, el novio de la buceadora que murió en la Cueva del Agua de Isla Plana, que está investigado por la Guardia Civil porque iba con ella en aquella inmersión letal, fue citado este viernes declarar ante la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Murcia.

El sospechoso, que está investigado y siempre defendió su inocencia, se halla en libertad y llegó a la Ciudad de la Justicia de Murcia por su propio pie, acompañado de su abogado, Manuel Martínez. Antes que él, hace meses, ya declararon como testigos miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Buceadores en la Cueva del Agua, Isla Plana / Iván J. Urquízar

Manuel Martínez pidió recientemente que sea el Ayuntamiento de Cartagena y su no cliente el que se haga cargo de indemnizar a la familia de la mujer de 37 años que acabó muerta. La razón: que el Consistorio no adoptó as debidas medidas de seguridad en la entrada a la cueva, ubicada en Isla Plana, para impedir o limitar el libre acceso a la misma.

Ismael contó en su momento que en aquella incursión de buceo nocturno, en el mes de enero, "no había visibilidad", que la mujer se asustó y llegó a entrar en pánico y que, cuando la perdió de vista, él también se asustó y finalmente salió del agua. Y fue cuando, según él, llamó a Emergencias.

Declaró que no se veía bien

Cuando llamó al 112, el hombre, instructor de buceo de 42 años de edad, explicó que llegaron en coche al lugar para realizar una inmersión nocturna; que, una vez en el agua, no se veía bien, por lo que él decidió salir, y que ya perdió de vista a su pareja.

Después, cuando testificó, dijo que la mujer había perdido la línea de vida (los cabos guía en la gruta), que fue ella la que comenzó a ponerse nerviosa y que él no pudo hacer nada para ayudarla. Eso lo hizo ante los investigadores: falta ver si repite lo mismo ante la jueza.

Un laberinto que puede ser letal El agua en la gruta en cuestión, un laberinto donde han perdido la vida cuatro personas en tres décadas, se enturbia bastante y muy rápido, ya que suelen desprenderse sedimentos de sus paredes. La razón: el movimiento de los propios buceadores y las burbujas de sus botellas. Lo que se trata de esclarecer es si el instructor, investigado por homicidio imprudente en estos momentos, expuso a Lorena al riesgo de adentrarse en una cueva semejante sin tener acreditada su formación.

Eran las 23.03 horas cuando el varón telefoneó al 112 para pedir ayuda. La llamada se cortó varias veces. Él dijo que se había vuelto a meter en el agua a buscar a Lorena y precisó que la mujer iba equipada con dos botellas de aire. Que la idea era hacer una inmersión breve.

El sospechoso del homicidio de la buceadora en la Cueva del Agua llega al juzgado con su abogado. / Marcial Guillen

Al recibir el aviso del 112, se movilizó el operativo de búsqueda, que dio con el cuerpo sin vida de la mujer de madrugada. Participaron en el operativo de búsqueda y rescate del cadáver profesionales del GEAS, bomberos de Cartagena, agentes de Policía Local de la ciudad portuaria y una ambulancia del 061, detalló entonces el Centro de Coordinación de Emergencias.

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Cabe recordar que los padres de Lorena se personaron como acusación particular en la causa, que se investiga como violencia machista. El año pasado, la jueza pidió al equipo especializado de la Guardia Civil que diseccionase el teléfono móvil del sospechoso, a fin de ver si contiene algo que pueda esclarecer el fallecimiento. Ahora le tocaba hablar a él.