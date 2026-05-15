Una mujer amenaza con un cuchillo al empleado de una tienda de Murcia porque no quiso regalarle un móvil

Una mujer, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, fue detenida por amenazar con un cuchillo al empleado de una tienda del municipio de Murcia porque no quiso regalarle un móvil, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, en un comercio ubicado en la población de Sangonera la Verde, al que accedió la sospechosa, armada con un puñal de 17 centímetros y cuyo mango recreaba la forma de un animal. La mujer se dirigió a uno de los trabajadores del negocio y le pidió que le diese un móvil: él explicó que no podía hacer eso.

Ante la respuesta del empleado, la clienta sacó el cuchillo que portaba, a fin, presuntamente, de amedrentarlo y lograr su propósito. No se quedó en la amenaza: también causó daños materiales en el interior del establecimiento.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, en concreto de El Palmar, que localizaron a la fémina, procedieron a su captura y le requisaron el arma que llevaba encima."El incidente se produjo tras la negativa del trabajador a comprarle un teléfono móvil", confirman fuentes del Cuerpo.

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. Los policías municipales instruyeron diligencias por estos hechos y dieron parte de los mismos a la Guardia Civil, cuerpo competente para asumir la investigación.