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Incendio en un garaje en Santiago el Mayor tras oírse "explosiones"

Hasta una docena de llamadas han alertado del fuego, en el que se encuentran trabajando 15 efectivos de Bomberos de Murcia

Un camión de los bomberos de Murcia.

Un camión de los bomberos de Murcia. / L.O.

Alba Marqués

Alba Marqués

Un incendio se ha declarado este viernes por la mañana en el garaje de un edificio de ocho pisos en la calle Santa Rita de Santiago el Mayor, Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

Hasta una docena de llamadas han alertado al 112 de la presencia del fuego las 08:46 horas. Los testigos aseguraban haber oído "explosiones" en el sótano del edificio y alertaban de la presencia de llamas y "mucho humo" saliendo del inmueble.

Hasta el lugar se han desplazado 15 efectivos y cinco camiones de Bomberos del Ayuntamiento de Murcia, Policía Local y una ambulancia en modo preventivo.

Los bomberos se encuentran trabajando en las labores de extinción del fuego y por el momento se desconoce si hay heridos, indican fuentes de Emergencias.

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(Habrá ampliación)

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