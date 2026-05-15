Arrestado un hombre con 17 detenciones anteriores que llevaba una pelota de coca en roca por la calle en Murcia

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido en el Polígono de la La Paz de Murcia por llevar "una gran cantidad de cocaína en roca de gran pureza, oculta entre sus pertenencias", informa la Policía Nacional.

Fueron "agentes de la Policía Nacional que se encontraban realizando labores de seguridad y prevención de hechos delictivos en la calle Puente Tocinos del Polígono de la Paz los que observaron un varón andando por la calle que mostró claros signos de nerviosismo al percatarse de la presencia policial", detalla el comunicado policial.

Los policías le dieron el alto, el sujeto hizo caso omiso, echó a correr y trató de meterse en un bloque, "aunque finalmente pudo ser interceptado por los agentes", prosigue la nota. Los profesionales procedieron a cachearlo.

Entonces "fue localizado oculto entre sus pertenencias un paquete envuelto en plástico que contenía una sustancia compacta que resultó ser cocaína de gran pureza, que arrojó un peso de 52 gramos".

Se trataba de una coca que "no había sido mezclada aún con ningún tipo de sustancia de corte que permitiera obtener mayor cantidad de la misma con el fin de incrementar el rédito a nivel económico en una posterior venta a consumidores finales, aunque esto suponga aumentar los efectos perjudiciales en la salud".

El individuo, que había sido detenido en 17 ocasiones con anterioridad, varias de ellas por la comisión de delitos relacionados con el tráfico de drogas, fue imputado por un nuevo delito contra la salud pública y puesto a disposición de la autoridad judicial. Del juzgado salió de nuevo libre con cargos.

Proliferación de coca en roca

Cabe recordar que, como apuntaron expertos de las Unidades de Droga y Crimen Organizado, la cocaína siempre viene en roca: va en paquetes compactados, y puede llegar a costar 32.000 o 35.00 euros el kilo de coca. Un traficante de nivel medio puede comprar un paquete, un kilo, y la compra en roca, no en papelinas.

La Policía sospecha que el detenido en La Paz podría ser un traficante de nivel medio. Se trata de intermediarios que van cortando ellos la droga y la suministran a los camellos. Aunque los traficantes de nivel medio son los que tienen coca en roca, también se puede encontrar una pelota de cien gramos en un garito.