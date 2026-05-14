Una reyerta a puñetazo limpio en la Gran Vía de Cieza se salda con dos heridos y dos detenidos

Los hechos tuvieron lugar sobre las seis de la tarde de este jueves, en la Gran Vía Juan Carlos I de Cieza, cuando, por razones que no han trascendido, se desató una reyerta a puñetazo limpio entre dos bandos: uno formados por personas latinas y otro por marroquíes, indican fuentes cercanas al caso.

La violenta riña, que fue captada por testigos con sus móviles, se saldó con dos personas heridas (con varias contusiones) y dos detenidos. “¡Dale!”, gritaban los implicados en la pelea, que se produjo a plena luz del día en la principal calle del municipio y en la que se llegaron a ver implicados cinco varones. Uno de ellos, en un momento dado, acabó en el suelo.

Pelea en la Gran Vía de Cieza / L.O.

El hombre que llega a ser tumbado se levanta y, acto seguido, vuelve a recibir una bofetada. Luego es empujado contra la pared por su oponente, captaron los presentes en sus vídeos, ya en poder de la Policía. Ninguno de los implicados llegó a perder la conciencia.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Cieza, que efectuaron dos arrestos: los de quienes se pegaron, acusados de ser autores de un delito de lesiones. Se da la circunstancia de que se trata de hombres que carecen de domicilio conocido. El caso es competencia de la Guardia Civil, cuerpo que se hará cargo de las pertinentes pesquisas.

Un vecino identifica a su asaltante

Un vecino de edad avanzada reconoció en el vídeo de la pelea a puñetazos de Cieza al hombre que le robó con el método del abrazo cariñoso, informan fuentes cercanas al caso. El hombre, al tener claro que ese sujeto era el ladrón, acudió a dependencias de la Guardia Civil a denunciar, apuntan las mismas fuentes.

Se da la circunstancia de que el individuo al que identificó el vecino como su atacante ya se encontraba en aquel momento detenido, puesto que se trata de uno de los que más protagonismo tienen en la violenta escena.