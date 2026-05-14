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Accidente de tráfico

Herido grave un motorista que salió despedido tras caer a una cuneta junto al río Chícamo

El conductor, de 45 años, fue estabilizado por el 061 y trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca con politraumatismos

Ambulancia del 061

Ambulancia del 061 / L.O.

Joaquín Vallés

Un hombre de 45 años ha resultado herido grave este jueves tras sufrir un accidente de tráfico con su motocicleta en la carretera que une los municipios de Abanilla y Fortuna, en las proximidades del río Chícamo, dentro del término municipal de Abanilla.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia comenzó a recibir llamadas de alerta a las 13:35 horas. Según relataron los testigos, el motorista cayó a la cuneta y salió despedido a más de diez metros tras el impacto.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, que solicitaron la intervención urgente de medios sanitarios. La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 movilizó una ambulancia de medios especializados.

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El personal sanitario atendió al herido en el lugar del accidente por politraumatismos de gravedad. Tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca para recibir atención especializada.

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