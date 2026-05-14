Detenida en Murcia por estafar 2.000 euros a un discapacitado con el que estableció una amistad durante meses

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la pedanía murciana de La Raya a una mujer como presunta autora de un delito de estafa por aprovecharse de la vulnerabilidad de un hombre con discapacidad intelectual reconocida y sustraerle 2.000 euros, ha informado este jueves este cuerpo policial.

La investigación comenzó a finales del pasado mes de enero tras la denuncia presentada por la víctima, quien mantenía desde hacía meses una relación de amistad con la detenida, vecina de la misma pedanía donde ambos residían.

Las pesquisas policiales permitieron determinar que la mujer habría utilizado la confianza existente entre ambos para realizar diversas operaciones económicas en beneficio propio, apropiándose de un total de 2.000 euros pertenecientes al denunciante.

Según la investigación, la arrestada accedió posteriormente a la cuenta bancaria de la víctima mediante la aplicación de banca online. La cuenta era compartida con un familiar del perjudicado y desde ella solicitó dos préstamos por importes de 2.000 y 5.000 euros.

La rápida actuación policial permitió bloquear ambas operaciones financieras, evitando así un mayor perjuicio económico para la víctima.

Las indagaciones realizadas por los agentes, junto con el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia y las declaraciones de empleados de la entidad bancaria, permitieron identificar y detener a la presunta autora de los hechos.

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Tras pasar a disposición policial, la detenida quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.