Circula en sentido contrario y cuadruplicando la tasa de alcochol permitida en San Javier

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido al conductor de un turismo por circular por la autovía RM-1 en sentido contrario al establecido, poniendo en grave riesgo la vida e integridad física de los usuarios de la carretera, y que además cuadruplicaba la tasa máxima de alcoholemia.

Los hechos tuvieron lugar en la autovía RM-1, que une Murcia con San Javier, a la altura de este último término municipal, de madrugada, cuando varios usuarios de la vía alertaron de la presencia de un vehículo que circulaba en sentido Murcia por los carriles destinados al sentido San Javier.

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil movilizó a las patrullas que tenía próximas al lugar de la incidencia, que se desplazaron hasta el lugar, verificaron los hechos y activaron el protocolo de actuación previsto para este caso por la Agrupación de Tráfico.

Los guardias civiles detuvieron el vehículo que circulaba en sentido contrario en las inmediaciones a la rotonda próxima al Hospital de Los Arcos, evitando así que se produjera algún siniestro vial por esta conducción irregular.

Los especialistas de la Agrupación de Tráfico le practicaron al conductor las pruebas de alcoholemia, en las que arrojó resultados positivos de 1,03 y 1,00 mg/l en aire espirado, lo que supone cuadriplicar la tasa máxima permitida. Además, la patrulla de la Guardia Civil comprobó que a este le constaban antecedentes por hechos delictivos similares, al haber sido detenido previamente por un delito contra la seguridad vial, por conducir superando las tasas de alcoholemia legalmente permitidas.

Los guardias civiles del Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Murcia (EIS) han detenido al conductor del turismo como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial.

Uno por conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida (artículo 379.2 del Código Penal), castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses, además de privación del derecho a conducir por tiempo de más de un año y hasta cuatro años.

Y otro por conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, por conducir en sentido contrario (artículo 380 del Código Penal), que conlleva pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir por tiempo de más de un año y hasta seis años.

La Guardia Civil recuerda la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, y de mantener siempre una conducción responsable y segura.